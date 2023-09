Tilen Žbona razstavlja v Galeriji Krško

19.9.2023 | 08:30

Tilen Žbona v Galeriji Krško

Darja Planinc, Nina Sotelšek in Dejan Žnideršič

Krško - V Galeriji Krško bo do 30. oktobra na ogled slikarska razstava 49-letnega umetnika Tilna Žbone, ki je diplomiral na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah in magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2011 je na isti akademiji dobil priznanje pomembnih umetniških del na področju videa in novih medijev, leta 2017 pa doktoriral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Trenutno deluje kot izredni profesor na Pedagoški fakulteti v Kopru, kjer tudi živi.

O avtorju je kuratorka razstave in višja kustosinja Mestnega muzeja Krško Nina Sotelšek povedala, da ustvarja v različnih umetniških medijih, tokrat pa je ponovno obudil klasično sliko, ki jo poskuša prevesti v sodoben likovni jezik s serijo slik velikih dimenzij. Za zaključek je še dejala, da je v okviru razstavljenih del čas tista stalnica, ki se bo, ne glede na vse, zagotovo uresničila.

Sotelškova je tudi prispevala besedilo za dvojezični katalog, ki je izšel v okviru razstave z naslovom Neizpovedane zgodbe.

Zbrane sta pozdravila tudi direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc in povabila še na druge dogodke, ki jih bodo pripravile enote krškega hrama kulture, ter podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič, ki je uradno odprl razstavo.

Tekst in foto: Pavel Perc