V slabem letu dni do novega vrtca

15.9.2023 | 13:40

Anica Marinčič, Dušan Skerbiš in Gregor Merlin ob današnjem podpisu pogodbe (Foto: Lapego)

Mirna

- Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in direktor podjetja GPI Tehnika iz Novega mesta Gregor Merlin sta dopoldne podpisala pogodbo o izgradnji novega, 8-oddelčnega vrtca na Mirni.



Pogodbena vrednost naložbe je nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, pri čemer resorno ministrstvo na podlagi razpisa iz leta 2021 zagotavlja 1,17 milijona evrov, preostanek pa občina iz proračuna. Novi, osemoddelčni vrtec z atrijem in terasami igralnic ter velikim osrednjim prostorom, upravnimi in servisnimi prostori mora biti zgrajen do 1. septembra 2024. Uredili bodo tudi 22 parkirnih mest. Na 7761 kvadratnih metrov veliki površini bo zazidanih 2465 kvadratnih metrov, so sporočili z mirnske občine.

»Takoj ko se je pojavila možnost odkupa poslovnih prostorov bivšega Preventa, je občina pristopila k pogovorom za odkup tega prostora in na ta način smo postavili temelj za izgradnjo ali za rekonstrukcijo teh prostorov v vrtec, preostale prostore pa upamo, da bodo zasebni investitorji namenili za trgovski center in nove stanovanjske površine. Mirna se širi, Mirna se veča in seveda potreba po vrtcu je toliko večja. Glede na to, da je pogodba danes podpisana, sem vesel, da bomo v roku manj kot enega leta prišli do novega vrtca,« pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Izbrani izvajalec del je novomeško podjetje GPI Tehnika. Direktor Gregor Merlin je po podpisu pogodbe povedal: »Gre sicer za rekonstrukcijo objekta, kar zna biti malenkost bolj zahtevno. Ampak bomo napeli vse moči. Zaznali smo problematiko vrtca na sami Mirni. Zavedamo se, da je vrtec zelo pomemben za občino in za otroke, tako da se bomo potrudili maksimalno, da s 1. septembrom lahko otroci gredo v novo šolsko leto v nov objekt.«

V drugi fazi, torej po 1. septembru 2024, bodo – ob uspehu na evropskem ali državnem razpisu – na Mirni uredili še dodatna dva oddelka, večnamensko dvorano in kuhinjo. Trenutno sicer vrtec obiskuje 160 otrok v devetih oddelkih – sedem jih je v matični stavbi vrtca Deteljica, dva pa sta v prostorih Osnovne šole Mirna, kjer je letos sicer že 305 osnovnošolcev v 16 oddelkih in 41 učencev šole s prilagojenim programom. Število otrok narašča. »Za naš zavod Osnovna šola Mirna je to izredno velik dogodek, kajti mi se srečujemo kar s prostorsko stisko. Smo vse luknje, ki smo jih imeli, porabili za učilnice. Velika pridobitev bo tudi to, ker je stavba novega vrtca pritlična, brez stopnic,« pojasnjuje ravnateljica Osnovne šole Mirna Anica Marinčič.

Po občinskih podatkih je sicer občina od podjetja Bartog oz. Barnep leta 2020 odkupila zemljišče z gradbenim dovoljenjem. Leta 2021 se je prijavila na javni razpis takratnega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Leto kasneje je z omenjenim ministrstvom podpisala pogodbo o sofinanciranju, ki predvideva letos državno sofinanciranje v znesku 300.000 evrov. Preostanek denarne podpore v znesku 870.000 evrov pa bo država nakazala prihodnje leto, so še sporočili z mirnske občine.

M. K.