3. razvojna os - tožba je vložena

21.8.2023 | 10:45

Predvideni most čez Krko v Ločni - ne bomo ga videli kmalu.

Novo mesto - Civilna iniciativa 3. razvojna os - jug je vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi in tako ni prisluhnila pozivu novomeške občine vsem deležnikom, da prepoznajo pomen gradnje 3. razvojne osi, ki mu je znova pritrdilo tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, in ne uporabljajo pravnih postopkov samo za zamik začetka gradnje prometne infrastrukture, ki jo dolenjska prestolnica in predvsem Bela krajina nujno potrebujeta.

Začetek gradnje se precej zamika



Če na izdano gradbeno dovoljenje za pet kilometrov hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu v Mačkovcu do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Belokranjske ceste, ne bi bila vložena tožba, bi to v teh dneh postalo pravnomočno in bi Dars lahko po koncu dvofaznega postopka javnega razpisa za izvajalca gradbenih del, ki je bil po vloženi pritožbi na gradbeno dovoljenje začasno zaustavljen, in podpisu pogodb z izvajalci, tudi dejansko začel graditi, predvidoma spomladi prihodnje leto, tako pa se pravnomočnost gradbenega dovoljenja in s tem začetek gradnje precej zamika. Vse pa je zdaj odvisno tudi od Upravnega sodišča, ali bo to prisluhnilo civilni iniciativi ali pa bo tožbo zavrnilo. V drugem primeru je na odločitev Upravnega sodišča prav tako še možna pritožba, kar postopek odločanja lahko tudi še dodatno zavleče.

Civilna iniciativa 3. razvojna os - jug je za vložitev tožbe navedla več razlogov. Njihovi razlogi so:

- ''ker je dovoljenje izdano za gradnjo hitre štiripasovne tranzitne ceste s potekom čez strjena naselja Novega mesta in s poseganjem v obstoječ priključek AC NM-vzhod, načrtovano pa je bilo, da se bo na tej lokaciji zgradila mestna dvopasovna obvozna cesta s kolesarsko stezo in zazelenitvami (bulevarjem) in brez poseganja v obstoječ AC priključek;

- ker ministrstvo trdi, da je prestavitev štiripasovne hitre ceste za 2,5 km zahodneje (iz neurbanega v urbani del Novega mesta) od potrjene (z vladnim sklepom) najustreznejše variante samo »optimizacija« najustreznejše variante;

- ker bo s tem Novo mesto ujeto v obroč štiripasovnih htirih cest, ki bodo za vselej onemogočale njegov prostorski razvoj, njegovi prebivalci pa bodo nenehno izpostavljeni stalnemu hrupu in onesnaženemu zraku;

- ker sporna trasa HC ni primerjana z nobeno alternativno traso, ki bi utemeljila to traso kot najustreznejšo z okoljskega (vpliv na hrup, zrak, vibracije), prostorskega (možnost razvoja Novega mesta), prometnega (vpliv štiriletne gradnje na obstoječ promet) in družbenega vidika (sprejemljivost v bivalnem okolju);

- ker je alarmantna ugotovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je gradnja HC v naselju ustrezna, če si prebivalci preuredimo prostore, da ne bomo trpeli zaradi prekomernega hrupa;

- ker dovoljenje temelji na predpisu, ki določa mejne vrednosti hrupa v okolju, ta pa je že od lani ugotovljen za neustavnega, nov pa še vedno ni bil sprejet, kljub poteku roka za sprejem, ki ga je Vladi določilo Ustavno sodišče;

- ker zaradi neustrezne zakonodajne ureditve, civilna iniciativa ni mogla vložiti tožbe glede zgoljufane lokacije že leta 2012. To je ugotovila že Evropska komisija v letu 2016, vendar država kršitev ni sanirala, ampak je predpise kršila tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja.''

I. V.

Komentarji (3) miha Carji eni in drugi. Ko take stvari gledam, sem čedalj bolj prepričan, da ne želim več živet v taki državi, enostavno ni izhoda... legat Civilna iniciativa NM je butalsko kolesarska druščina podobna ljubljanskemu Institutu 8. marec . V svojih razlogih pravijo, da bo Novo mesto ujeto v obroč štiripasovnih hitrih cest. Novomeščani smo prometni ujetniki njihovih bedastih zelenih blokad že desetletje. Naj se vozijo oni s brezhrupnimi jadrnicami po Krki in izvajajo večtonski tranzitni promet obenemNemogoče. Gozd nam rine v mesta (60% Slovenije) oni bi pa mirni zrak v svojih spalnicah. Mislim, da jim v spalnicah, pa še kje manjka še kaj drugega. Če želijo eko , a revno Slovenijo naj gredo že zdaj živet v Kongo. 2.opazovalec Se pravi, naredili so študijo, analizirali nevemkoliko tras, izbrali najboljšo, jo potem prestavili čisto drugam, zdaj pa jih presenečajo naknadni zapleti. Ta tretja razvojna os je res cesta čez butale. Če vse navedeno drži, in so cesto res pomaknili bližje mestu oz. kar čez novo mesto, potem je novomeški župan, ki -če prav razumem, avtocesto direkt čez novo mesto podpira, kralj butal.