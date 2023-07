FOTO: Toča v Posavju razbijala polja, strehe, avtomobile, okna in fasade; konec šele ponoči

13.7.2023 | 18:50

Toča v Krškem je še več kot dve uri po neurju presegala velikost kokošjega jajca. (Foto: Meteoinfo Slovenija)

Razbita okna in fasada krške Fakultete za energetiko (Foto: J. K.)

Trška Gora pri Krškem (Meteoinfo Slovenija)

Žalosten pogled na zdolska polja, podobno je v Zg. Pohanci (spodaj v fotogaleriji) in še marsikje ... (J. K.)

Tudi popoldne so državo zajela neurja, najhuje je bilo do tega trenutka (ozračje se namreč še ni umirilo) v Krškem in okolici. Padavine bodo postopno oslabele in verjetno do polnoči povečini prenehale, je sicer pojasnil dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Uroš Strajnar.

Po besedah krškega župana Janeza Kerina je nekaj centimetrov debela toča popoldne poškodovala strehe, avtomobile, okna, drevesa in seveda pridelke. Škodo je po njegovih besedah v tem trenutku nemogoče oceniti, saj so vse razpoložljive gasilske enote še na terenu. "Trenutno čistimo razdejanje, pokrivamo strehe in delamo vse drugo, da zaščitimo premoženje občanov," je dejal.

Največ škode je po njegovih besedah v naseljih Gora, Cesta, Dunaj, Trška Gora, Sotelsko, Sremič, Videm in stari del mestnega jedra Krškega.

Škoda bo po njegovi oceni velika, zato bodo morali najverjetneje za pomoč zaprositi državo.

Neurje je prizadelo tudi občini Brežice in Sevnica.

Po do sedaj zbranih podatkih so bila prizadeta območja Regijskih centrov za obveščanje Brežice (11 dogodkov), Celje (134), Kranj (127), Ljubljana (14), Maribor (413), Murska Sobota (392), Nova Gorica (52), Novo mesto (2), Postojna (5), Ptuj (61), Slovenj Gradec (155) in Trbovlje (3).

Tam gasilske in druge enote na terenu zaradi vetroloma žagajo in odstranjujejo podrta drevesa, prekrivajo odkrite strehe na objektih, zaradi poplav meteornih vod črpajo vodo iz objektov, ukrepajo zaradi poplav ob vodotokih, gasijo požare transformatorskih postaj zaradi udarov strel ter opravljajo druge tehnične, so sporočili iz centra za obveščanje.

Zabeležili so tudi več nenačrtnih motenj, omejitev ali prekinitev oskrbe z električno energijo ter prekinitev prometa. Skupaj so zabeležili zaenkrat 1551 dogodkov.

Na terenu je aktiviranih 295 prostovoljnih in industrijskih gasilskih enot, od tega 10 poklicnih gasilskih enot.

Vreme naj bi se postopoma umirilo.

"Do 20. ali morda do 21. ure pričakujemo še nekaj manjših lokalnih neurij oziroma padavin," je poudaril Strajnar.

STA; M. K.

Galerija