Za zdravnika ne dobijo soglasja

12.7.2023 | 14:15

Tomaž Ramovš

Mitja Mataln

Šentrupert - V Šentrupertu so si dolgo časa prizadevali, da bi tudi v njihovi občini dobili zdravstveno postajo. Lani so prek podeljene koncesije le prišli do zdravnika, ki je začel delati v začetku maja. Po besedah župana Tomaža Ramovša imajo zdaj možnost, da v kraj pripeljejo še enega zdravnika, vendar se zatika pri pridobitvi soglasja za razpis nove koncesije.

Občina Šentrupert bi rada razpisala še eno koncesijo na področju splošne in družinske medicine – Zatika se pri soglasju ZZZS – ZD Trebnje pozdravlja morebiten prihod še enega zdravnika v Šentrupert, kjer že dobro leto deluje zdravnik Mitja Mataln

Rok Nose