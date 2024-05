dolenjska

FOTO: S cvičkom po študentsko

26.5.2024 | 14:50 | I. V., foto Davorin Pavlenič

Novo mesto - Sobota je na Festivalu cvička zdaj že tradicionalno dan za študentsko Cvičkarijo. Tokrat se je program študentskega rajanja v čast in slavo dolenjskemu vinskemu simbolu začel s študentskimi kmečkimi igrami.

Kmečke igre po študentsko (Foto: Davorin Pavlenič)

Tudi nadaljevanje ni bilo dolgočasno. Nadaljevalo se je s stand upom, sprevodom ter koncertoma Big banda Medicinske fakultete in Drugega vagona ter zaključilo z Društvom mrtvih pesnikov, ki so nekdaj bili tudi študentski bend, celo dijaški, danes pa slovensko glasbeno sceno obvladujejo že njihovi potomci.

Bilo je pestro in veselo in najbrž bo tako tudi danes, ko se je vse skupaj začelo že dopoldne z golažijado, vrhunec pa bo nedvomno razglasitev in kronanje 25. cvičkove princese. Ob 19.15.

