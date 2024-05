šport

Trimo čudeža ni dočakal, Krka v Evropo

26.5.2024 | 10:40 | B. B. / STA

Z zmago nad Jeruzalemom Ormožem v zadnjem krogu državnega prvenstva je Gorenje Velenje sinoči razblinilo upe Trebanjcev po osvojitvi prvega naslova državnih prvakov. Trimo je svoj del naloge sicer opravil - tesno, z 28:27, je zmagal v Ribnici - , a Velenjčani priložnosti, ki so jim jo s porazom proti Slovenj Gradcu februarja nepričakovano ponudili Trebanjci, niso izpustili iz rok.

Krkaši imajo za seboj odlično sezono, v kateri so si znova priborili nastopanje v Evropi. Sinočnji remi v Kopru ni bil usoden, saj je Velenje prepričljivo ugnalo Ormož. (Foto: MRK Krka)

Na tekmi sezone, kot so jo poimenovali, so Velenjčani proti Ormožanom že ob polčasu vodili z 20:10, na koncu pa slavili z 31:26 in se pred domačim občinstvom veselili petega naslova državnega prvaka.

Je pa po drugi strani zmaga Velenja razveselila Krko, ki kljub remiju na gostovanju v Kopru (29:29) ostaja na četrtem mestu, ki še vodi v evropska tekmovanja – če bi v Velenju zmagali Ormožani, bi bili četrti oni.

Sviš je na gostovanju izgubil proti Ljubljani (22:25), ki se seli 1. B ligo, kjer bo prihodnjo sezono tudi Dobova, ki je doma izgubila s Slovanom (26:32).

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 27:28 (15:15)

* Športna dvorana ŠCR, gledalcev 300, sodnika: Backović, Palačković.

* Riko Ribnica: Braunović 1, Pogorelec, Planinšek 2, Mihelič 1, Gorenc 1, Žagar 3, Pirnat, Zbačnik 1, Skol 1, Klarič 1, Cimerman 6, Đekić 5, Knavs 4 (3), Klun, Nosan, Hrastnik 1.

* Trimo Trebnje: D. Smolič, Slatinek Jovičič, Višček 3, Didovič 2, Jurečič 8 (4), Čudić, Kotar, Potočnik, Udovič 2, Grmšek 5, A. Smolič, Grbić 3, Cingesar 2, Ćorsović 1, Herceg.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (3), Trimo Trebnje 5 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Trima Trebnjega so zgodovinsko sezono končali z zmago v Ribnici. Državno prvenstvo so končali na drugem mestu s točko manj kot prvak Gorenje Velenje, v klubske vitrine pa so v začetku aprila postavili prvo lovoriko v klubski zgodovini, slovenski pokal.

Riko Ribnica je sezono sklenila na šestem mestu (14-2-10), na zadnji domači tekmi pa sta se od ribniškega dresa poslovila Mark Klarič in Mitja Nosan, ki sta skupaj za Ribnico odigrala več kot 700 tekem.

Ribničani so imeli priložnost, da bi sezono končali z zmago, vendar so preslabo odigrali napad v zadnji minuti. Za kazen so na drugi strani gostje zadeli za končni rezultat 28:27. Strelec zmagovitega zadetka je bil Darko Cingesar pet sekund pred iztekom časa.

Pri domačih sta največ golov dosegel Brin Cimerman (6) in Jaka Đekić (5), pri gostih pa je z osmimi izstopal Jan Jurečič.

Koper - Krka 29:29 (16:13)

* Arena Bonifika, gledalcev 600, sodnika Pukšič in Satler.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 3 (1), Konjevič 3, Bekrić 4, Moljk 3, Beganović, Stojanović, Muminović, Zugan 2, Makuc 12 (7), Kete 1, Breznikar 1, Bratkovič.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič), Bradeško 2, Majstorović, Rašo 2, Ščuka 2, Vukić 9, Rašo 3, Zajc, Nikolić 2, Kukman 3 (2), Matko 1, Derganc, Horvat 5.

* Sedemmetrovke: Koper 9 (8), Krka 4 (2).

* Izključitve: Koper 8, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Krka je tekmo začela s četrtega mesta na lestvici in 32 točkami, Koper pa je bil sedmi s petimi točkami zaostanka. Obenem so imeli Celjani na tretjem mestu prav tako prednost petih točk pred Novomeščani. Po neodločenem izidu na Primorskem je Krka ostala četrta, sedmi pa Koper.

Po dokaj izenačenem prvem polčasu sta na odmor ekipi odšli z razliko treh golov, v prednosti so bili gostitelji. Novomeščani so v drugem delu vztrajno zmanjševali razliko in v 54. minuti je Vojislav Vukić znižal na 25:26. Andraž Makuc je najprej iz sedmih metrov minuto pozneje poskrbel za 27:25, v naslednji je z novim golom razliko ponovno povišal na dva gola (28:26), s sedemmetrovke pa dve minuti pred koncem na 29:27.

Z dvema zaporednima zadetkoma, uspešna sta bila Tilen Kukman in Marko Nikolić, je Krka v predzadnji minuti izenačila na 29:29. Tak izid je bil še pol minute pred koncem, nato so gostje z osebno napako v napadu zapravili priložnost za zmago in Krka je imela deset sekund za zadnji napad. Pred zadnjim zgrešenim metom na tekmi so si sodniki v razburljivi končnici tudi nekajkrat pogledali posnetke akcij, oba trenerja sta vzela tudi minuti odmora, na koncu pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.

Dobova - LL Grosist Slovan 26:32 (16:17)

* Športna dvorana, gledalcev 144, sodnika: Mar. in Mat. Pirc.

* Dobova: Žitković, Suban 3, Fabek 4, Gerjovič 1, Stunković 1, Romih 5 (1), Pintar 8 (4), Maslovar 2, Rantah 1 (1), Ferenčak 1, Kozolić, Baznik, Maček, Mataić.

* Slovan: Marušić, Mlakar, Krbavčić, Novak 1, Grojzdek, Ribić, Pajt 4 (3), Stojnić, Pipp 7, Kovačevič 1, Mlivić 4, Perić 4, Pirc, Budja 5, Kovačič 5, Grebenc 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 6 (6), Slovan 4 (3).

* Izključitve: Dobova 4, Slovan 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Dobova je že pred obračunom s Slovanom vedela, da se skupaj z Ljubljano in Škofljico seli v drugo ligo. Prva bo v prihodnji sezoni štela le 12 klubov, med njimi pa bo, ob povratniku iz druge lige Krškemu, tudi Slovan, ki je sezono sklenil z zmago in končal na devetem mestu.

Dobovčani so bili kos Kodeljevčanom večji del prvega polčasa ter bili zraven tudi še v drugem polčasu do izida 20:21. Nato pa je Slovan naredil serijo 7:1 ter pobegnil na 28:21. To je bilo dovolj za mirno končnico. Največja prednost gostov je znašala osem golov (30:22).

Blaž Pintar je v domači ekipi prispeval osem golov, Matic Anton Pipp pa v gostujoči sedem.

Ljubljana - Ivančna Gorica 25:22 (16:15)

* Športna dvorana Krim, gledalcev 210, sodnika: Hotko, Miklavčič.

* Ljubljana: Lukman 1, Vrbinc, Jaklič 2, Novak 2, Brulec 2, Logar, Mlakar, Nosan, Makivić 5, Kamenicki 2 Lukman 3, Gombač, Gaberc, Tomšič 8 (3).

* Ivančna Gorica: Cirar, Justin 2, Tekavčič 1, Pekeč, Stopar, Klemenčič, Omahen, Kutnar 2, Pirnat, Grum 7, Marojević 3, Bradač, Korošec, Kompare, Košir 3 (2), Glavan.

* Sedemmetrovke: Ljubljana 3 (3), Ivančna Gorica 3 (2).

* Izključitve: Ljubljana 6, Ivančna Gorica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Ljubljane so se z zmago poslovili od lige NLB. Zaradi krčenja prve lige bodo v naslednji sezoni nastopali v 1. B ligi. Sezono so končali s štirimi zmagami in 22 porazi.

Ivančna Gorica je zasedla deseto mesto; v 26 nastopih je zabeležila osem zmag, tri neodločene izide in petnajst porazov ter se tako izognila dodatni kvalifikacijski tekmi za obstanek.

Tekma je bila vseskozi izenačena in napeta, domači pa so v ključnih zadnjih minutah pokazali več zbranosti in natančnosti. Tri zadetke prednosti je bila hkrati najvišja razlika med ekipama.

Pri domačih je Miha Tomšič dosegel osem zadetkov, pet jih je dodal Žarko Makivić, pri gostih pa je bil najbolj učinkovit Janez Grum s sedmimi goli.

* Izidi, 26. krog:

Ljubljana - Ivančna Gorica 25:22 (16:15)

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 27:28 (15:15)

Celje Pivovarna Laško - Škofljica 40:35 (20:18)

Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož 31:26 (20:10)

Dobova - LL Grosist Slovan 26:32 (16:17)

Slovenj Gradec - Urbanscape Loka 33:25 (19:13)

Koper - Krka 29:29 (16:13)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 26 22 3 1 815:667 47

2. Trimo Trebnje 26 22 2 2 834:660 46

3. Celje Pivovarna Laško 26 19 1 6 860:756 39

4. Krka 26 14 5 7 772:699 33

5. Jeruzalem Ormož 26 14 4 8 710:705 32

6. Riko Ribnica 26 14 2 10 830:787 30

7. Koper 26 14 1 11 763:734 29

8. Slovenj Gradec 26 11 2 13 763:769 24

9. LL Grosist Slovan 26 10 1 15 729:745 21

10. Sviš Ivančna Gorica 26 8 3 15 724:764 19

11. Urbanscape Loka 26 7 3 16 715:780 17

12. Škofljica 26 6 1 19 691:794 13

13. Ljubljana 26 4 0 22 713:854 8

14. Dobova 26 3 0 23 659:864 6

