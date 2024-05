družabno

Srčno in ponosno

26.5.2024 | 10:05 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Rok Mlinar

Na dnevu Slovenske vojske je bila v ospredju glasba. (Foto: Rok Mlinar)

Slovenski pevec, trobentač, kitarist, dirigent, glasbeni producent in aranžer Brežičan Rudolf Strnad, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Rudolf Gas, je že vrsto let dirigent Big band Orkestra Slovenske vojske. V dvorani Tabor v Mariboru je ob dnevu Slovenske vojske prav »njegov« orkester z gosti pripravil čudovit večer.

Med nastopajočimi je bila tudi »trojica« iz naše širše regije – pevka Nina Pušlar, ki je letos že petič zapored najbolj predvajana izvajalka na slovenskih radijskih postajah, frontmen skupine Dan D Tomislav Jovanović Tokac in, kot rečeno, dirigent Rudolf Strnad, sicer pa so na fotografiji še Vlado Kreslin, Alfi Nipič in raper Leopold I.

