Komentar: Krka mimo nevarnih čeri

26.5.2024 | 12:55 | Rok Nose

Konec dober, vse dobro. Tako bi lahko dejali za nogometaše Krke, ki so v zadnjem krogu, ko so s kar 5:0 premagali velenjski Rudar, potrdili obstanek v drugi slovenski nogometni ligi.

Nogometaši Krke bodo tudi naslednjo sezono igrali v 2. SNL. (Foto: arhiv DL)

Novomeščani so vse do konca trepetali, ali se bodo obdržali v drugoligaški druščini. Tega v zadnjih letih nismo bili vajeni, saj je bila Krka bližje vrhu kot pa dnu lestvice. Pred tremi leti, ko je ekipo vodil Zoran Zeljković, so bili drugi in se v dodatnih kvalifikacijah s Koprom potegovali za vstop v prvo ligo. Le malo je manjkalo, pa bi jim to tudi uspelo. Predlani so krkaši prvenstvo končali na tretjem mestu, lani so bili četrti, letos pa so kljub visokim ciljem, saj so napovedovali, da bodo štrene mešali najboljšim, zasedli skromno 13. mesto.

Že na začetku so hitro izgubili stik z vrhom, zato je moral Denis Mojstrovič zapustiti trenerski stolček. Čeprav so v klubu pred začetkom prvenstva poudarjali, da bodo dali priložnost mlademu in obetavnemu domačemu trenerju, ki se je pred tem izkazal z vodenjem mladinske ekipe, so ga naposled hitro zamenjali. Mojstrovič je moral oditi že po štirih tekmah, na katerih je vknjižil le eno zmago in tri poraze. Bera točk res ni bila velika, a verjetno bi si zaslužil malo več potrpljenja vodilnih mož novomeškega nogometa. Ti so vedeli, da so na trenersko klop posedli trenerja, ki z vodenjem članskega moštva ni imel ravno veliko izkušenj, a je bil motiviran, da se v domačem klubu dokaže in upraviči zaupanje. Takšen uvod v sezono za marsikaterega trenerja drugje, kjer so pritiski na rezultat še veliko večji, verjetno ne bi bil usoden. V Novem mestu pač.

Na vroč trenerski stolček je na začetku septembra sedel Agron Šalja, ki je na prvih štirih tekmah z ekipo osvojil štiri točke, le točko več od Mojstroviča, a mu niso pokazali izhodnih vrat. Krka je v jesenskem delu precej zaostala za svojimi pričakovanji in zato v zimskem prestopnem roku precej prevetrila moštvo. V pomlad je šla z vsaj na papirju močno okrepljeno zasedbo, ki naj bi se povzpela po lestvici. Nekdanji kapetan Olimpije Nik Kapun, prvi strelec jesenskega dela druge lige Ricard Fernandez Betriu, Veron Šalja in drugi, ki so prišli od drugod, so veliko obetali. A kot se je že večkrat pokazalo v športu, imena niso dovolj. Vsako moštvo za uspeh potrebuje talent, izkušnje – kar pa je morda še najpomembnejše, tudi pravo »kemijo« med igralci. To pa smo pri skorajda povsem na novo sestavljeni ekipi pogrešali. Po svoje je to razumljivo, saj so skupaj igrali fantje z različnih koncev, vse manj pa je bilo domačih igralcev. Ti se običajno drugače, z več energije in borbenosti, borijo za klub, za katerega igrajo od začetka. Ko pridejo slabši rezultati, ko pade vzdušje v ekipi, se to še bolj pokaže. Zato je pomembno, da ogrodje ekipe, v kateri še ni takega profesionalizma, sestavlja domači kader.

Neprepričljiva igra in porazi so na začetku spomladanskega dela odnesli tudi Šaljo, nezadovoljni navijači pa so zahtevali, da za vse skupaj odgovarja še kdo od vodilnih. Verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da je Krki v slovo pomahal športni direktor Udovič, ki je v Novem mestu v dvanajstih letih pustil velik pečat.

Dolenjci so pluli v nevarnih vodah, na klop se je pogumno usedel Adnan Zildžović, ki je bil že nekajkrat v podobni situaciji. Moštvo mu je uspelo pripeljati čez vse čeri in ga obdržati v ligi. To je seveda dobro za razvoj novomeškega nogometa. Druga liga je veliko kakovostnejša in tudi veliko zanimivejša za sponzorje in gledalce. A zaradi pritiskov po dobrih rezultatih mladi domači igralci velikokrat ne dobijo dovolj priložnosti za dokazovanje. Namesto njih igrajo tujci, ki pa so pogosto le nekoliko boljši. Za mlade je najpomembnejše, da čim več igrajo, kajti na tekmah napredujejo veliko hitreje kot na treningih. V Novem mestu je kar nekaj obetavnih nogometašev, če bodo dobili priložnost, bodo to lahko tudi dokazali.

