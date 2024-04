dolenjska

16. straška salamijada s Prifarskimi muzikanti

23.4.2024 | 13:20 | Helena Murgelj

Straža - V soboto zvečer, 20. aprila, so v Straži razglasili rezultate ocenjevanja domačih salam in salam špehovk. Razglasitev so pospremili Prifarski muzikanti. Koncert je potekal v straškem Kulturnem domu, udeležili so se ga ljubitelji domačih salam in dobre glasbe. Lojze Bojanc, voditelj prireditve je pozdravil vse zbrane ter povezoval dogodek. Najprej je predstavil odlične Prifarce. Lani so proslavili 35-letnico delovanja. Člani skupine s pesmijo in vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo, odlikuje jih štiriglasno petje. V programu so se sprehodili s pesmijo po vseh slovenskih pokrajinah, pa tudi po Dalmaciji. Predstavili so se s svojimi uspešnicami, ljudskimi pesmimi, z zimzelenimi popevkami, dalmatinskimi pesmimi ter ustvarili poseben večer.

Najboljši salamarji s predsednikom ocenjevanja Mirjanom Kulovcem

Po sklopih pesmi je sledila razglasitev rezultatov. Na ocenjevanje je prispelo 16 vzorcev salam špehovk in 24 vzorcev domačih salam. Vzorce salam je ocenila šestčlanska strokovna komisija, ki ji je predsedoval Mirjan Kulovec, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije. Pri ocenjevanju so bili pomembni vonj, okus in videz v prerezu.

V skupini salam špehovk so podelili 12 zlatih in štiri srebrne medalje. Najboljšo salamo špehovko je izdelala Dragica Košmrlj z Malega Slatnika (Novo mesto), drugo mesto je osvojil Edo Drobnič iz Rumanje vasi (Straža) in tretje Bojan Košmrlj s Petelinjeka (Novo mesto).

Nagrado za 1. mesto salam špehovk je prevzel Dragičin mož.

Za domače salame je bilo podeljenih 6 zlatih, 12 srebrnih in 6 bronastih medalj. Najboljšo salamo je izdelal Janez Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu, drugo mesto je osvojil Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem, na tretje mesto se je uvrstil domačin Pavel Vidic iz Hruševca pri Straži. Najboljšim sta medalje podelila Dušan Krštinc, župan Občine Straža, in Pavel Vidic, predsednik Turističnega društva Straža. Najboljši salamar Janez Lenart se udeležuje tekmovanj že nekaj let. Izhaja iz kmetije, ukvarjajo se z izdelavo salam, špehovk, mesnih narezkov, šunkaric. Vse to pridelajo in izdelajo sami na kmetiji. Pravi, da je že zmagal v Straži in je na to ponosen. Hkrati je to pohvala in spodbuda za delo vnaprej.

28. finala slovenskih salamijad, ki bo 11. maja na Dvorcu Visoko, se bodo udeležili trije najboljši salamarji. Organizator se je zahvalil vsem sponzorjem. Vsi udeleženci, ki so napolnili straško dvorano, so uživali v šopkih prifarskih melodij in napevov in pri nekaterih pesmih tudi z njimi zapeli. Sklenili so koncert s pesmijo En hribček bom kupil, ki so ga udeleženci zapeli skupaj s Prifarci. Po koncertu so poskušali salame in najboljše straška vina.

Najboljša salamarja domačina Edo Drobnič in Pavel Vidic

