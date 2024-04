dolenjska

Olimpijada jim je ušla za las

23.4.2024 | 09:00 | L. Markelj, fotografije: PGD Gorenje Vrhpolje

Ekipa mladink PGD Vrhpolje z mentorjem Andrejem Rangusom je ponosna na svoj uspeh,

Gorenje Vrhpolje, Slovenska Bistrica - V Slovenski Bistrici je konec tedna potekalo izbirno tekmovanje za Mladinsko gasilsko olimpijado 2024, ki bo letos organizirana od 21. do 28 julija v Trentinu v Italiji.

Za ta podvig so se z vajo z ovirami ter štafeto potegovale tudi mladinke PGD Gorenje Vrhpolje iz šentjernejske občine, a žal jim je olimpijada ušla za las.

»Zmanjkalo nam je 55 stotink. Punce so se pol leta pripravljale na ta dan, dvakrat tedensko po dve do tri ure. Nastopile so sploh prvič, nikoli prej na nobenem podobnem tekmovanju v tej kategoriji, kar pomeni da so bile res odlične. Sploh glede na to, da je konkurenca imela že več nastopov z velikih tekmovanj v Sloveniji, tekmovanj z olimpijad in nekatere ekipe so se pripravljale tudi po dve leti. Vse to nam pove, da gremo v pravo smer in bomo čez dve leti zopet še bolj pripravljeni poskusili pokazati, da si tudi mi zaslužimo zastopati Slovenijo na olimpijadi 2026, ki bo v Berlinu,« pove Andrej Rangus, mentor mladink PGD Gorenje Vrhpolje.

Trudile se bodo naprej

Do takrat si bodo vrhpoljske mladinke nabirale izkušnje in se pomerile na tekmovanjih v šentjernejski gasilski zvezi, na regijskem tekmovanju, in če jim bo šlo vse po maslu, seveda drugo leto zopet na državnem tekmovanju.

»Punce imajo dovolj energije in elana za naprej in vso podporo lastnega društva, GZ Šentjernej, občine Šentjernej in veliko posameznikov,« pravi Rangus in podari, da je bil nedeljski nastop zanje zelo velik in prvi uspeh ter referenca za mladinke nasploh v PGD Gorenje Vrhpolje, v GZ Šentjernej in dolenjski regiji, kar se tiče mladinskih kvalifikacij za olimpijado. Ustvarjajo lep zgled za najmlajše in gasilstvo v domačem okolju ter širše.

Olimpijade, ki velja za največji dogodek na področju gasilskih tekmovanj nasploh, se udeleži do 30 držav v tej disciplini. Traja sedem dni. »Res si je želimo doživeti,« še pove Andrej Rangus.

Povejmo še, da so se v Slovenski Bistrici v nadaljnje priprave na Mladinski gasilsko olimpijado 2024 iz izbirnega tekmovanja uvrstile naslednje tekmovalne enote: pri mladincih PGD Zgornji Tuhinj in pri mladinkah PGD Zbilje in PGD Andraž nad Polzelo.

