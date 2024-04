družabno

Svetovni dan Parkinsonove bolezni

23.4.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Helena Murgelj

Novomeška enota Društva Trepetlika je pripravila prireditev ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni. Srečali so se oboleli, njihovi skrbniki in člani društev; med njimi sta bila tudi Meta in Slavko Stošicki. Slavko je ambasador za ozaveščanje ljudi o tej bolezni in zagovornik obnovitvene rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo.

Vodja novomeške enote Renata Novak Zupančič (na fotografiji) je predstavila Društvo Trepetlika in aktivnosti novomeške enote. V Novem mestu se člani srečujejo enkrat mesečno, obravnavajo problematiko in kujejo načrte. Kar nekaj je takšnih, ki se pod okriljem Društva upokojencev Novo mesto udeležujejo torkovih pohodov Spoznajmo Dolenjsko ali pa enkrat tedensko tudi vodene vadbe pod vodstvom fizioterapevtke Valerije Turk, oblikovala pa se je celo skupina članov, ki igra rekreativni namizni tenis.

Letošnjega srečanja sta se udeležila tudi nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek in diplomirana medicinska sestra Lidija Ocepek, ki je ena prvih specializiranih medicinskih sester za Parkinsonove bolnike v Evropi. Ob predavanju na temo prepoznavanja in zdravljenja Parkinsonove bolezni sta odgovorila na številna vprašanja zbranih.

Srečanje sta obogatila pevka Ida Metelko in kitarist Tim Božič iz stopiške skupine Anka Boys, na ogled pa je bila še razstava del članov Društva Trepetlika, ki sta jo pripravili članici društva Magda Kastelic Hočevar in Renata Novak Zupančič.

