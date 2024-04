kronika

21.4.2024 | 08:30 | M. K.

Včeraj ob 15.36 je bil v Tomšičevi ulici v Črnomlju otrok zaklenjen v osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom odprli vrata vozila.

Gorele saje



Ob 16.36 so v Tomšičevi ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in ga očistili.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 17.45 so na Malkovcu, občina Sevnica, gasilci PGD Tržišče nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe.

Simbolna slika (PGD Tržišče)

