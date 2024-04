šport

19. zmaga / Trimo ostaja na vrhu

20.4.2024 | 09:30 | STA; M. K.

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 23. krogu lige NLB doma premagali Koper s 30:23 (17:11).

Foto. RK Trimo Trebnje

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 350, sodnika: Humek, Škvarč.

* Trimo Trebnje: Čudić, Herceg, Smolič, Slatinek Jovičič 2, Višček 1, Bulzamini 3, Didovič 3, Jurečič 9 (4), Kotar 4, Potočnik 1, Udovič, Grmšek 2, Smolič, Grbić 1, Cingesar 1, Ćorsović 3.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 6, Konjevič 2, Bekrić, Moljk 3, Beganović, Stojanović 1, Muminović, Zugan 3, Sanabor, Makuc 7 (1), Kete, Breznikar, Bratkovič 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (4), Koper 2 (1).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Koper 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Trima so dosegli še 19. zmago v letošnji sezoni in ob dveh remijih in porazih ostajajo na vrhu državnega prvenstva. Pred drugouvrščenim velenjskim Gorenjem imajo tri točke naskoka, a ob dveh tekmah več. Koprčani so po dveh zaporednih zmagah včeraj doživeli deseti letošnji poraz in so s 26 točkami na šestem mestu DP.

Po vodstvu domačih s 3:1 so se Koprčani vrnili in sami povedli s 4:3. V naslednjih nekaj minutah je dvoboj še bil izenačen, nato pa so Trebanjci počasi začeli prevzemati pobudo. Po 15 minutah igre je Staš Slatinek Jovičič zadel za vodstvo +4 (10:6). Po 20 minutah je bilo že +6 (13:7), do glavnega odmora pa varovanci Uroša Zormana niso popustili in na premor odnesli prav tolikšno prednost (17:11).

Tudi po odmoru se potek dvoboja ni bistveno spreminjal. Domačini so lepo prednost držali v svojih rokah, v 48. minuti je Marko Kotar zadel za +8 (25:17). Takšne prednosti pa seveda vodilni in razpoloženi Trebanjci niso več zapravili in na koncu zanesljivo slavili.

Pri Trimu je bil z devetimi goli najuspešnejši Jan Jurečič, štiri je dodal Kotar. Za Koprčane je sedem golov dosegel Andraž Makuc, šest jih je pristavil Tine Poklar.

V naslednjem krogu bodo Trebanjci gostovali v Ivančni Gorici pri Svišu.

Izidi, 23. krog:

- petek, 19. april:

Trimo Trebnje - Koper 30:23 (17:11)

Jeruzalem Ormož - Ljubljana 32:31 (18:14)

- sobota, 20. april:

19.00 Slovenj Gradec - Dobova

19.00 Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško

19.00 LL Grosist Slovan - Riko Ribnica

19.00 Škofljica - Sviš Ivančna Gorica

20.15 Krka - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 23 19 2 2 736:584 40

2. Gorenje Velenje 21 17 3 1 657:536 37

3. Celje Pivovarna Laško 22 17 1 4 740:636 35

4. Jeruzalem Ormož 23 13 4 6 625:613 30

5. Krka 22 12 4 6 650:589 28

6. Koper 23 13 0 10 678:644 26

7. Riko Ribnica 22 11 2 9 712:677 24

8. Slovenj Gradec 22 9 2 11 641:658 20

9. LL Grosist Slovan 22 8 1 13 610:633 17

10. Sviš Ivančna Gorica 22 6 3 13 617:660 15

11. Urbanscape Loka 22 6 3 13 606:663 15

12. Škofljica 22 5 1 16 582:671 11

13. Ljubljana 23 3 0 20 634:761 6

14. Dobova 21 3 0 18 533:696 6

‹ nazaj