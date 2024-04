dolenjska

Podpora lokalnim društvom / Prenovljeni Spar v Žabji vasi prinesel donacije

17.4.2024 | 12:00 | M. K.

Foto: Spar Slovenija

Novo mesto - Podjetje Spar Slovenija je sredi marca, kot smo poročali, prenovilo trgovino SPAR v Novem mestu v Žabji vasi in ob tej priložnosti podprlo tri lokalne organizacije. Skupno donacijo v višini 3.000 evrov so po glasovanju kupcev razdelili med Gasilsko zvezo Novo mesto, Zavod Želva in Vrtec Pedenjped Novo mesto.

Najvišjo donacijo je prejela Gasilska zveza Novo mesto

Sparovi kupci so ob odprtju hipermarketa Spar Novo mesto Žabja vas največ glasov namenili Gasilski zvezi Novo mesto, ki bo donacijo v višini 1.500 evrov namenila izobraževanju članov in nakupu nove gasilske opreme. Sledil je Vrtec Pedenjped Novo mesto, v katerem bodo prejetih 1.000 evrov namenili nakupu dežnih plaščev za otroke, Zavodu Želva pa je pripadla donacija v vrednosti 500 evrov za organizacijo izleta za invalide.

Vrtec Pedenjped Novo mesto

Zavod Želva Novo mesto

Z odprtjem prenovljene poslovalnice v Žabji vasi, ki se razprostira na skupaj več kot 1.600 kvadratnih metrov, je Spar, kot sporoča, tamkajšnjim prebivalcem zagotovil trgovino, ki združuje trajnostne rešitve in elemente moderne gradnje. Trgovina se po novem ponaša z varčnimi LED žarnicami, okolju prijaznejšimi zaprtimi hladilniki in zamrzovalnimi omarami ter avtomatom Tomra za zbiranje povratne embalaže, s katerim lahko kupci vrnejo prazne steklenice in zaboje ter tako podprejo krožno gospodarstvo.

Donacija lokalnim društvom

