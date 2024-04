kultura

Nov vodja Tomaž Čarman / Bučenski ramplači se ne dajo - na koncert povabili že 19-ič

14.4.2024 | 10:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Bučka - Vokalno instrumentalno skupina Bučenski ramplači, ki že 21 let deluje v okviru Kulturnega društva Bučka, vztraja in vsako leto povabi na tradicionalni pomladni koncert – le v korona času dvakrat ni bilo tako.

Sinoči so znova napolnili domačo kulturno dvorano in obiskovalci so vedeli, da ne bo manjkalo smeha, zabave, dobre volje.

Zasedba Bučenski ramplači vztraja že 21 let in še vedno navdušuje.

Bučenski ramplači so nekaj posebnega, zato jim nastopov ne manjka. Že od vsega začetka igrajo na kmečka orodja, kot so grablje, kosa in perivnik, dopolnjujejo jih še izvirni inštrumenti, kakršni so lončeni bas, kanta bas, glavnik, pa seveda harmonika. Zraven tudi pojejo.

Včeraj seveda niso začeli drugače kot vedno - z njihovo »himno« Mi smo fantje z Bučke vsi doma, nato pa so zapeli in zaigrali še mnoge znane in manj znane slovenske ljudske pesmi. Za konec koncerta pa so skupaj z gosti – nastopili so še ljudski pevci iz Vrhpolja, trio Veternica in pevec ter humorist Franc Gorza - zapeli vsem znano Kaj mi nuca planinca. Mnogi obiskovalci so pritegnili z njimi.

Polna dvorana je uživala.

Koncert, ob katerem so razstavo jedi pripravile članice Društva podeželskih žensk Bučka (več v posebnem prispevku) je kot običajno humorno povezoval Darko Povše, nekaj šal pa je povedal tudi eden od ramplačev, Milan Hočevar, tako da so zbrani domov odšli nasmejani.

20 let vodja Slavko Pungeršič

Skupino, v kateri sedaj igrajo (od leve proti desni): Slavko Pungeršič, Ignac Marjetič, Milan Hočevar, Matjaž Brajer, Tomaž Čarman in Franc Zorko - od letos vodi nov predsednik, to je Tomaž Čarman. Vseh 20 let jo je odlično vodil Slavko Pungeršič, za kar so mu zelo hvaležni.

Tomaž Čarman (na levi) je novi vodja Bučenskih ramplačev. Zraven njegova žena Karmen ter škocjanski župan Jože Kapler.

Čarman je na vprašanje, ali je bilo težko stopiti v »velike Slavkove čevlje« dejal, »da je pač stopil, a čevlji so dobro uhojeni«. In s tem mu je dal lepo priznanje za dolgoletno prizadevno delo v skupini.

‹ nazaj