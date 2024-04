dolenjska

Posebni status / Odprt drugi rok razpisa za programe in projekte organizacij in posameznikov

14.4.2024 | 08:10 | M. K.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila drugi rok razpisa za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom in sofinanciranje projektov za leto 2024. Za enajst vsebinskih področij organizacijam in posameznikom, ki v novomeškem okolju predstavljajo pomembno družbeno komponento, na drugem razpisnem roku novomeška občina namenja dobrih 207 tisoč evrov. Rok za oddajo vlog v digitalni obliki poteče 29. aprila 2024.

Simbolna slika (Foto: arhiv; MONM)

Triletni razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom in sofinanciranje projektov je bil prvič uveden v letu 2022, namenjen pa je prijaviteljem, ki jim je novomeška občina že odobrila sofinanciranje in oddajo le letni program dela, kot tudi novim in obstoječim vlagateljem za podporo enkratnim projektom, so sporočili z rotovža. S finančno podporo želi Mestna občina Novo mesto, kot dodajajo, organizacijam in posameznikom s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje. Gre sicer za področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, pomembnih za turistično promocijo občine in za oživljanje mestnega jedra in okolja.

Če po preteku drugega razpisnega roka prosilcem ne bodo razdeljena vsa razpisana sredstva, bo vloge možno oddati še enkrat, in sicer med 30. avgustom in 30. septembrom 2024 (3. razpisni rok). V letu 2024 se zaključi triletno obdobje in bo objavljen nov triletni razpis 2025–2027.

Vse potrebne informacije so prosilcem na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

