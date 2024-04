dolenjska

Pomembno za gospodarstvo in nova stanovanja / Občina Mirna bo odkupila čistilno napravo

12.4.2024 | 18:40 | M. K.

Mirna - Občina Mirna je s podjetjem GOP podpisala pogodbo o odkupu čistilne naprave, za kar bo odštela 200.000 evrov. Naprava ima še precej neizkoriščenih zmogljivosti, kar bo prišlo prav ob načrtovani gradnji novih stanovanj v Mirnski dolini. Odkup je pomemben tudi za gospodarstvo, saj so na napravo priključeni vsi industrijski objekti na območju.

Čistilna naprava (Foto: arhiv občine)

Čistilna naprava na Mirni je bila zgrajena leta 1972, posodobljena pa v letih 1988 in 1989. Podjetje GOP jo je upravljalo od začetka, skoraj 30 let pa je bila v njegovi lasti, so danes sporočili z občine.

Čistilna naprava je zgrajena za 6000 populacijskih enot. Trenutno je z njo povezanih približno 1700 prebivalcev središča Mirne in zaselka Zabrdje, v prihodnje pa se bo število po navedbah občine z novimi stanovanji v središču kraja in na obrobju še povečalo in bo predvidoma večje od 2000.

Čistilna naprava, katere okoljevarstveno dovoljenje velja do 1. aprila 2025, čisti tudi vse vode iz industrijskih objektov; tako obrtnih delavnic kot živilsko-predelovalne industrije.

Pogled na čistilno napravo z okolico (Foto: arhiv občine)

Podpis pogodbe predstavlja zaključek pogovorov, ki so se začeli pred približno štirimi leti. "Mislim, da smo bili edini v Sloveniji, ki smo imeli čistilno napravo v rokah zasebnika. Sedaj se to ureja. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, saj smo z lastniki uskladili tako prodajno ceno kot vse pogoje primopredaje," je dejal župan Dušan Skerbiš.

Čistilno napravo na Mirni bo upravljalo javno podjetje Komunala Trebnje. Primopredajo naprave naj bi izvedli še pred prvomajskimi počitnicami. Glede na poročila uradnih institucij je vsa leta delovala dobro, še letos pa bo potrebnih nekaj osnovnih sanacijskih del, so pojasnili na občini. V prihodnje bodo skupaj z novim upravljavcem iskali možnosti za sofinanciranje posodobitve čistilne naprave ter gradnje ločene kanalizacije za meteorne in fekalne vode.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o čistilni napravi Dušan Skerbiš o čistilni napravi

‹ nazaj