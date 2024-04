dolenjska

Prvič letos / V soboto pomladni sejem, prvi od letošnjih štirih

12.4.2024 | 11:15 | L. Markelj

Šentjernej - Šentjernejski sejem, ki ima res dolgo tradicijo in je bil nekoč celo živinski, od letos poteka le še štirikrat na leto. Takšna je bila odločitev Občine Šentjernej.

Na Šentjernejskem pomladnem sejmu se bo za vsakogar našlo kaj. (Foto: L. M.)

Prvi od štirih tematskih sejmov, s poudarkom na domačih izdelkih in s privlačno sezonsko ponudbo, bo pomladni in bo potekal to soboto, 13. marca, od 9. ure naprej.

Kot povedo na Javnem podjetju Ekološka družba Šentjernej, ki upravlja s sejmom, se je javilo veliko razstavljavcev. Poleg stalne sejemske ponudbe bo na sejemskem prostoru mogoče kupiti sadike, rož in trajnice, nekaj bo kmetijske tehnike, ne bo manjkal tudi lončar, ki bo imel s sabo vreteno in bo prikazal postopek dela. Šentjernejske kmetice ne bodo umanjkale s svojimi dobrotami, skavti pa se bodo predstavili s svojimi veščinami. Ker je sejem prostor druženja, so povabili še godbenike, da sejem odprejo, zaplesali bodo tudi mladi folklorniki, county plesalke, za zabavo pa bo poskrbela glasbena skupina Džuboks.

Junija bodo pripravili sejem domače in umetnostne obrti, tradicionalni avgustovski Jernejev sejem ob občinskem prazniku bo namenjen vsem generacijam s široko ponudbo izdelkov, razstavami, prikazi, delavnicami, oktobrski sejem pa bo tematsko vezan na jesenska opravila.

