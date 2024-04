novice

Vremenski preobrat / V nedeljo nad 30 stopinj, v torek močne padavine, morda še sneg

11.4.2024 | 12:20 | D. K.

Pred nami je še en poletno topel konec tedna s temperaturami, ki bodo zelo verjetno presegle rekorde izpred enega tedna. V torek pa prihaja izrazit preobrat.

Kot napovedujejo na straneh Agencije RS za okolje in prostor, bodo najvišje dnevne temperature danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 °C. V zahodnih krajih sončno, drugod še zmerno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Veter bo počasi slabel.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. V hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 °C. V soboto in nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas.

V torek bo ponekod snežilo

Na straneh Meteoinfo Slovenija pa ob tem dodajajo, da bo najtoplejša nedelja, ko se lahko ob jugozahodniku v nižjih delih vzhodne Slovenije krajevno ogreje vse do 31 ali celo do 32 stopinj Celzija.

"Ponedeljek bo še zelo topel, a termometri bodo že pokazali nekaj stopinj manj kot v nedeljo. Vremenski zasuk nas čaka v torek, ko se bo k nam začel širiti občutno hladnejši zrak s severa celine. Prehod hladne fronte bodo pospremile kar močne padavine in naglo spuščanje meje sneženja, ki bi se lahko ob dovolj močnih padavinah spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov," so zapisali v današnji napovedi. Kot še dodajajo, bomo pod vplivom hladnih severnih vetrov ostali tudi v nadaljevanju tedna. "Na srečo trenutni izračuni ne kažejo na večje razjasnitve, tako da se utegnemo negativnim temperaturam in s tem pozebi v večjem delu Slovenije izogniti."

