šport

V zadnjih sekundah do pomembne zmage / Krkaši po napeti končnici premagali Ribničane

11.4.2024 | 08:10 | STA; M. K.

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so v 21. krogu lige NLB doma premagali Riko Ribnico s 30:29 (15:16).

* Športna dvorana Marof, gledalcev 163, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Majstorović 5 (2), Muhič, L. Rašo 2, Vukić 3, Stanojević 7, D. Rašo 2, Zajc 2, Nikolić 3, Lavrič, Kukman 2, Matko, Horvat 3.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 2, Gorenc, Žagar 4, Pirnat, Ljevar 5, Skol, Zbačnik, Cimerman 4, Đekić, Knavs 12 (2), Nosan 1, Hrastnik 1.

* Sedemmetrovke: Krka 2 (2), Riko Ribnica 2(2).

* Izključitve: Krka 4, Riko Ribnica 18 minut.

Novomeški rokometaši so v napetem obračunu v končnici pred domačimi gledalci izvlekli 12. zmago v sezoni in tretjo zapovrstjo. Z 28 osvojenimi točkami so utrjeni na četrtem mestu prvenstvene lestvice, dve več imajo od ormoškega Jeruzalema in pet manj od Celja Pivovarne Laško.

Ribničani po včerajšnjem porazu, devetem v sezoni, ostajajo na sedmem mestu na razpredelnici (22 točk). Tudi gostje so po treh zaporednih porazih nato dvakrat zapored zmagali in tekmo pričakali v dobri formi, a se včeraj ni izšlo po njihovih načrtih.

Domači rokometaši so dvoboj dobro odprli in povedli s 3:0 in 4:1. Počasi so prebudili tudi gostje in v 18. minuti najprej izenačili na 7:7, po golu Uroša Knavsa pa povedli z golom prednosti. Sledil je izenačen dvoboj, nekajkrat so Ribničani imeli po en gol prednosti, tudi na glavni odmor so gostujoči rokometaši odnesli gol prednosti (16:15).

Po odmoru so Ribničani hitro povišali na +3 (18:15). Novomeščani so nato izenačili na 19:19 in v nadaljevanju je bil obračun spet povsem izenačen. Slabih deset minut pred koncem je bilo 24:24, pet minut pred iztekom časa pa 27:27. Z golom Brina Cimermana so Ribničani povedli z dvema goloma prednosti (29:27), a je Krka spet izenačila pri 29:29 z golom Tilna Kukmana.

Domači so nato 20 sekund pred koncem po minuti odmora zadeli za 30:29, natančen je bil Nace Zajc. Še zadnji napad je na voljo imela Ribnica, a jim ta ni prinesel zadetka in napet obračun se je končal z domačo zmago Krke.

Pri Krki je bil s sedmimi goli najuspešnejši Veljko Stanojević, Marko Majstorović jih je pristavil pet. Na drugi strani je Knavs dosegel 12 zadetkov, petkrat je bil uspešen Leon Ljevar.

Izjavi po tekmi:

Tilen Kukman, igralec MRK Krka: »Ta zmaga nam res veliko pomeni v boju za končno četrto mesto in vesel sem, da nam je uspelo, vendar nas do tja čaka še težka pot.»

Uroš Knavs, igralec RD Riko Ribnica: »Pričakovali smo težko tekmo, ki smo jo začeli slabo, a smo potem Krko ujeli in do zadnjih desetih sekund tekme držali vodstvo. Na koncu se nam ni izšlo, bilo pa je tudi nekaj športne sreče za domačine. Mi smo prikazali dobro partijo, a je Krka dobra in kakovostna ekipa. Če ne bi na koncu naredili nekaj napak, bi se zagotovo dveh točk veselili mi. Gremo naprej, še bo potrebno nabirati točke.«

V naslednjem, 22. krogu bodo Novomeščani gostovali pri Celju Pivovarni Laško, Ribničani pa bodo doma gostili Urbanscape Loko.

* Izidi, 21. krog:

- sreda, 27. marec:

Škofljica - Koper 33:39 (18:20)

- sobota, 30. marec:

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:27 (14:15)

Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško 32:34 (14:18)

Urbanscape Loka - Ljubljana 28:21 (15:9)

LL Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica 29:23 (11:11)

- sreda, 10. april:

Krka - Riko Ribnica 30:29 (15:16)

- petek, 3. maj:

19.00 Dobova - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 21 17 2 2 679:540 36

2. Gorenje Velenje 20 16 3 1 622:508 35

3. Celje Pivovarna Laško 21 16 1 4 703:604 33

4. Krka 21 12 4 5 618:552 28

5. Jeruzalem Ormož 21 11 4 6 565:555 26

6. Koper 21 12 0 9 616:584 24

7. Riko Ribnica 21 10 2 9 683:652 22

8. Slovenj Gradec 21 9 2 10 613:623 20

9. LL Grosist Slovan 21 7 1 13 576:606 15

10. Sviš Ivančna Gorica 21 6 3 11 590:632 15

11. Urbanscape Loka 21 6 3 12 581:634 15

12. Škofljica 21 5 1 15 561:644 11

13. Dobova 20 3 0 17 503:657 6

14. Ljubljana 21 3 0 18 576:695 6

‹ nazaj