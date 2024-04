dolenjska

Poslanka dr. Vida Čadonič Špelič / Rekel mi je, da sem tečna

10.4.2024 | 19:50 | Igor Vidmar

S pogovorom s poslanko stranke NSi Vido Čadonič Špelič nadaljujemo niz intervjujev z našimi poslanci, za katerimi je približno polovica mandata

Na volitvah 2022 je bila Vida Čadonič Špelič izvoljena za poslanko kot kandidatka stranke Nova Slovenija v 6. volilni enoti. V poslanske klopi je sedla tretjič. Prvič je prišla v državni zbor leta 1993 kot nadomestna poslanka po vstopu Krščanskih demokratov v vlado namesto Lojzeta Peterleta, drugič pa leta 2000 za pol leta prav tako kot nadomestna poslanka v Bajukovi vladi.

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva, a vemo, da to v praksi vedno ne drži povsem in da predstavljate tudi lokalne interese. Torej, kaj ste v prvi polovici mandata storili dobrega za Novo mesto in Dolenjsko?

»Zavedam se, kje sem bila izvoljena. Na Dolenjskem in imam se za dolenjsko poslanko.«

»Ministra za obrambo sem prepričala, da sta naša občina in ministrstvo podpisala pogodbo o gradnji skupnega centra za reševanje. Zadeva sega sicer še v prejšnji mandat, a je nekaj časa kar stala. Minister mi je rekel, da sem vztrajna. Uporabil je sicer neki drug izraz, s katerim sva se oba strinjala.«

Kateri?

»Rekel mi je, da sem tečna. Ampak to si štejem v čast. Potem pa je rekel, da prej ko to naredi, prej bo imel pred menoj mir. Ko pride v državni zbor minister za visoko šolstvo, profesor Papič, vsakič pogledava, na kateri točki je trenutno proces ustanavljanja novomeške univerze. Ta teden mi je rekel, da je on svoje opravil, da je dal zadevo, če sem dobro razumela, naprej in da bodo to njegovi podrejeni izpeljali.«

