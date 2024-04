kronika

Grozi mu zapor / Dolenjski podjetnik ogoljufal upnike

10.4.2024 | 12:30 | M. K.

Novo mesto - Novomeški kriminalisti so na tožilstvo kazensko ovadili 55-letnika z območja Novega mesta. Utemeljeno ga sumijo oškodovanja nekaterih upnikov njegove družbe in nezakonitega poslabšanja premoženjskega stanja družbe z namenom, da povzroči stečaj in ogrozi poplačilo upnikov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po ugotovitvah policije je 55-letnik kot zastopnik svoje družbe, po tem ko je bila ta blokirana, privilegiral nekatere upnike in jih poplačeval z bančnega računa, odprtega v tujini. Na ta način je drugim upnikom onemogočil, da bi lahko svoje terjatve v višini 80.000 evrov poplačali v izvršilnem ali pozneje v stečajnem postopku.

55-letnik je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem. S svojo družbo je namreč sklenil posojilno pogodbo v višini 100.000 evrov in s tem poslabšal njeno premoženjsko stanje do te mere, da je zaradi nezmožnosti poravnave njenih obveznosti povzročil stečaj in hkrati ogrozil poplačilo upnikov.

Za vsako od kaznivih dejanj - dajanje prednosti upnikom in oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem - je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

