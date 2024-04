dolenjska

Inšpektorji zaprli restavracijo Fink & Situla / Epsko restavracijo zaprla salmonela

9.4.2024 | 18:50 | I. V.

Novo mesto - Restavracija Fink & Situla, ki deluje v sklopu hostla Situla na novomeškem Glavnem trgu, je zaprta. 19. marca je gostja restavracije svoje prebavne težave prijavila inšpektorjem na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR); ti so skupaj z inšpektorji NIJZ restavracijo obiskali ter tam našli oporečna živila, račko in tatarski biftek, v katerih so bile poleg salmonele še nekatere druge bakterije. Med kar štirimi obiski so ugotovili še več drugih nepravilnosti in kuhinjo restavracije zaprli.

S Hostla Situla so že odstranjene oznake Fink & Situla, restavracija pa je zaprta. (Foto: I. Vidmar)

Na UVHVVR so pojasnili, da so na osnovi prejete prijave suma zastrupitve s pečenimi račjimi prsmi v Hiši Fink, PE Situla, še isti dan skupaj s predstavniki NIJZ izvedli nadzor, v katerem so preverjali vzrok okužbe s hrano. Na osnovi pogovora z zaposlenimi o načinu priprave jedi je bil podan sum na živili račje prsi in tatarski biftek, ki sta bili del enega izmed menijev v okviru Tedna restavracij.

Po podatkih NIJZ, ki je pristojen za epidemiološke preiskave, je obolelo 19 ljudi. »Med nadzorom je NLZOH odvzel vzorce jedi račja prsa, tatarski biftek in jajca ter brise na snažnost z delovnih površin in jedilnega pribora. Z laboratorijskimi analizami so bile v račjih prsih potrjene: Salmonella rnteritidis, Listeria monocytogenes, E.coli in Clostridium perfringes, v tatarskem biftku pa Salmonela, E.coli in Clostridium perfringes. Prav tako so brisi pokazali slabo higiensko stanje delovnih površin in pribora. Zaradi suma mogoče navzkrižne kontaminacije in uporabe prostorov, ki so bili v slabem higienskem in tehničnem stanju, je bila 20. marca izrečena prepoved izvajanja dejavnosti v določenih prostorih do ureditve,« so pojasnili. Do 29. marca, ko se je končal Teden restavracij, so omejili ponudbo jedi in čas obratovanja kuhinje, po tem datumu pa naj bi v restavraciji izpeljali celovito obnovo.

Inšpektorji so se v Situli ponovno oglasili 22. marca po prejetju izvida analize tatarskega biftka, v katerem so bili ugotovljeni različni mikroorganizmi. Ker neskladnega tatarskega biftka niso več stregli, niso izrekli nobenega ukrepa. Pri ponovnem nadzoru 3. aprila, s katerim so preverili odpravo higiensko-tehničnih nepravilnosti, pa so ugotovili, da naloženi ukrepi niso ustrezno izpolnjeni, zato je inšpekcija prepovedala obratovanje celotne kuhinje in pripadajočih prostorov restavracije. Prepoved obratovanja velja do odprave vseh neskladnosti v obratu.

Direktor Hiše Fink Damjan Fink je povedal, da v Situli ni bil že pet mesecev: »Pred petimi meseci sem vodenje lokala predal direktorju Zavoda Situla Franciju Judežu, saj je bil načrt, da se hiša (hostel Situla in restavracija Fink & Situla, op. a.) znova združi. Judeža sem tudi plačeval. Prosil sem jih za pomoč, da naj najdejo drugega najemnika, a ni bilo odziva. Razlog za umik iz Situle so bili previsoki stroški – elektrika, ogrevanje, najemnina, ki se je zviševala skladno z inflacijo, in plače, cen pa nisem mogel več dvigati, saj si potem gostje ne upajo več priti v gostilno. ...«

Svojo stran za Dolenjski list pojasnjuje tudi Franci Judež, direktor Zavoda Situla, v okviru katerega deluje tudi istoimenski hostel. V ponedeljek še ni bilo jasno, ali se bo Zavod Situla z najemnikom dogovoril za nadaljnje sodelovanje ali pa bodo najemno pogodbo prekinili in restavracijo znova prevzeli sami.

Podrobneje v četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

