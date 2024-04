kultura

Ministrica na terenu / Ustavili propadanje Šrajbarskega turna

9.4.2024 | 14:30 | M. K.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Krško - Na gradu Leskovec pri Krškem iz druge četrtine 16. stoletja, znanem tudi pod imenom Šrajbarski turn, pod okriljem ministrstva za kulturo potekajo obsežna dela. Vrednost investicije je 1,13 milijona evra. Dela sta si danes ogledala ministrica za kulturo Asta Vrečko in državni sekretar na ministrstvu Matevž Čelik Vidmar.

Asta Vrečko in Matevž Čelik Vidmar danes na terenu

Ob obisku je Vrečko, kot so danes sporočili z ministrstva za kulturo, izrazila veselje, da so na ministrstvu za kulturo v tem mandatu uspeli zagotoviti več kot milijon evrov za nujna investicijska dela na Šrajbarskem turnu.

"Gre za pomemben spomenik kulturne dediščine, ki že desetletja propada. Prenovili bomo streho in opravili nujna dela, da preprečimo propadanje gradu in ohranimo izgled kulturne krajine. Cilj ministrstva je obnoviti zgodovinsko pomembne stavbe v lasti države in jih preobraziti v živahna središča, namenjena, kulturi, izobraževanju in kulturnemu turizmu," je ob tem povedala ministrica.

Obnova, ki trenutno poteka na Šrajbarskem turnu, vključuje rekonstrukcijo ostrešja, novo strešno kritino, obnovo stropov v prvem nadstropju ter konservatorsko restavratorska dela na vencih in štukaturah. Poleg tega se ureja odvodnjavanje in gradi zadrževalnik za deževnico stran od gradu. S tem bodo izvedena vsa dela, ki so ključna za dolgoročno zagotovitev stabilnosti ter ohranitev arhitekturnih kakovosti tega zgodovinsko pomembnega gradu, navaja sporočilo za javnost ministrstva za kulturo.

Kot so še zapisali, so obnovitvena dela na gradu Leskovec pri Krškem del celovitega pristopa k ohranjanju in oživljanju kulturne dediščine v lasti ministrstva za kulturo. Pri načrtovanju prihodnosti teh spomenikov poseben poudarek dajejo sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Verjamejo, so zapisali, da je za uspešno oživitev dediščine ključno sodelovanje med državo, občinami, lokalnimi deležniki in širšo javnostjo.

Grad Leskovec pri Krškem je znan po svoji obrambni arhitekturi z značilnimi vogalnimi stolpi in notranjim obokanim dvoriščem iz druge četrtine 16. stoletja ter po svoji kulturno-zgodovinski vlogi. Poleg arhitekture grad zaznamujejo mnoge, za slovensko zgodovino pomembne zgodbe, med katerimi izstopa prijateljevanje nekdanjega lastnika, pesnika in politika Antona Aleksandra Auersperga s Francetom Prešernom.

Območja gradu Šrajbarski turn je, kot je razvidno iz pregledovalnika kulturne dediščine GisKD, od leta 1999 kulturni spomenik državnega pomena.

Šrajbarski turn je krajinsko izpostavljen grad, prostorska dominanta prisojnega pobočja Krškega hribovja. Kompleks gradu z renesančno zasnovo sestavljajo grajske pristave in grobnica družine Auersperg ter ostanki baročnega parka, še navaja pregledovalnik.

