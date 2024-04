gospodarstvo

Nova nuklearka / Jeka 2 zelo verjetno ne bosta sestavljala dva reaktorja

9.4.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - V okviru osmih potencialnih različic nove nuklearke v Krškem (Jek 2) bodo v nadaljnjih postopkih zelo verjetno odpadle tri različice z dvema reaktorjema, je v današnjem pogovoru z novinarji ocenil generalni direktor Gena energije Dejan Paravan. Bolj usmerjena glede tega bi lahko bila že pobuda za začetek prostorskega načrtovanja.

Dejan Paravan (Foto: arhiv; J. K.)

V Genu energiji imajo glede na moč reaktorja in dobavitelja tehnološke opreme trenutno na mizi osem potencialnih različic Jeka 2 v razponu od 1000 megavatov (MW) do 2400 megavatov. Tri od teh predvidevajo postavitev dveh reaktorjev, s katerimi bi skupna moč novega jedrskega objekta presegla 2000 MW.

Po Paravanovih besedah v družbi, ki je trenutno edini investitor v Jek 2, nadaljujejo s študijami, s katerimi bodo zožili nabor različic jedrskih objektov treh potencialnih dobaviteljev, francoskega energetskega velikana EDF, ameriškega Westinghousa, katerega tehnologija je v obstoječi krški nuklearki, ter korejskega KHNP.

Paravan ocenjuje, da se bodo v nadaljnjem postopku zelo verjetno odrekli različicam z dvema reaktorjema, med razlogi za to so tudi izzivi priključitve na prenosno omrežje. Tako bi ostalo pet potencialnih različic, na katere se vežejo tudi mikrolokacije na območju ob sedanji Nuklearni elektrarni Krško (Nek).

Zelo verjetno bo glede različic Jeka 2 bolj usmerjena že pobuda za začetek postopka državnega prostorskega načrtovanja (DPN), je dejal vodja tehničnega sektorja v Genu energiji Bruno Glaser. V okviru priprave pobude je že zaključen dokument z idejnimi rešitvami, sam dokument za pobudo pa naj bi bil zaključen do sredine maja, preden bo poslan na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pa bo pregledan tudi na ožji vladni delovni skupini za Jek 2.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo nato dokumentacijo poslalo ministrstvu za naravne vire in prostor, vsebina pobude za DPN pa bo tudi javno objavljena. Če bo do te objave prišlo še pred poletnimi počitnicami in bi bile jeseni zaključene analize smernic raznih mnenjedajalcev, bi lahko bil vladni sklep o začetku umeščanja v prostor po zmerno optimističnem, a realnem scenariju, po ocenah Gena energije sprejet še v tem letu.

Poleg priprave dokumentacije za pobudo za DPN so v Genu energiji že izbrali izvajalca radiološke analize, objavili so tudi javni razpis za analizo varnosti širše lokacije nove elektrarne, poteka pa tudi preliminarna analiz PSHA študije potresne ogroženosti. V pripravi je tudi razpis za izdelavo nove poplavne študije, ki jo bodo v Genu energiji izvedli skupaj z Nekom.

Več o pobudi za DPN in tudi o ekonomiki oz. ocenah vrednosti projekta Jek 2 bodo v Genu energiji javnosti po napovedih povedali maja, še več informacij pa nato obljubljajo do referenduma o nadaljnji rabi jedrske energije v državi, na katerega naj bi volivci šli jeseni.

