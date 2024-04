kronika

Gasili zaposleni, gasilci prezračili / FOTO: Zagorelo v kuhinji gostilne

9.4.2024 | 18:35 | M. K.

Danes ob 13.06 je v Leskovcu pri Krškem zagorelo v kuhinji gostinskega objekta. Požar so pogasili zaposleni, gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pa so prostore pregledali in prezračili, sporoča center za obveščanje.

Krški poklicni gasilci dodajajo, da je zagorelo v tuljavi za odvod toplote in dima. Požar so še pred njihovim prihodom, kot omenjeno, pogasili zaposleni, sami pa so s termovizijsko kamero opravili ogled ter prezračili zadimljene prostore.

V gostilni je zagorelo v dimniški tuljavi. (Foto: PGE Krško)

S helikopterjem v UKC

Ob 13.18 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz Tržišča, občina Sevnica, prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Današnja pomoč sevniških gasilcev vojaškemu helikopterju (Foto: PGD Sevnica)

Gasilci odprli vrata

Ob 10.04 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanju.

Prometna nesreča v Kočevju

Včeraj, okoli 17. ure, se je v krožišču na Ljubljanski cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik ki je zapeljal v krožišče odvzel prednost drugemu vozniku, so sporočili s PU Ljubljana. Pri tem se je udeležena voznica lažje poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

