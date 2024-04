posavje

Čestitke / FOTO: Sprejem najuspešnejših športnikov leta 2023

8.4.2024 | 19:00 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v petek na slovesnosti v Kulturnem domu Krško čestital športnicam in športnikom mestne občine Krško, ki so v letu 2023 dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah. Na prireditvi so podelili tudi posebni priznanji, in sicer priznanje za življenjsko delo Stanetu Iskri ter priznanje za naj športnega pedagoga Branku Strgarju.

Kot so sporočili z MO Krško, je zbrane sprva nagovoril predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek, ki je poudaril, da športniki v prostoru mestne občine Krško ne pripadajo zgolj gibalnim ali rekreativnim aktivnostim, s katerimi se ukvarjajo, ampak širši družini, ki ji rečemo šport. »Vsi se srečujemo s podobnimi težavami, jih na podoben način rešujemo, imamo podobna upanja in želje biti kar se da dober, boljši, najboljši. To, da pripadamo različnim športom, ne pomeni, da smo nasprotniki, ampak prijatelji … In prijatelji si med seboj pomagajo, se spodbujajo.«

Župan Janez Kerin je v svojem pozdravnem nagovoru dejal, da Mestna občina Krško že leta podpira razvoj športa v svojem okolju in se v skladu z razpoložljivimi sredstvi trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. Še posebno pozornost namenja prostočasnim programom za otroke in mladino, sofinancira programe za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, sofinancira šport invalidov, sofinancira stroške uporabe javnih športnih površin, šport starejših, omogoča dostopnost javnih športnih objektov za vse pogodbene izvajalce športa, sofinancira usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov za delo v športu, izgradnjo novih in vzdrževanje obstoječih športnih objektov. »V proračunu za letošnje leto je za programe športa namenjen dober milijon evrov in pol, od tega za sofinanciranje stroškov uporabe športnih objektov 330 tisoč evrov, za naložbe in vzdrževanje športne infrastrukture pa dobrih 796 tisoč evrov,« je še dodal župan. Med večje naložbe na področju športa v letošnjem letu sodita Bazen Krško in Park urbanih športov Krško, pa tudi ureditev športnih igrišč pri osnovnih šolah in investicijska vzdrževalna dela na stadionu Matije Gubca.

Posebni priznanji sta prejela Stane Iskra za življenjsko delo in Branko Strgar za naj športnega pedagoga. Stane Iskra je ob tem v izjavi za medije dejal, da to, kar dela, vedno dela s srcem. »Sem nemirna duša. Vse, kar je bilo novega, me je privlačilo. Treniral sem plavanje, nekaj časa boks, potem pa karate, rokomet.« Ob tem je dodal, da je imel rad vse športe, a da mu je največ dal karate. »Ne toliko v fizičnem, kot v duhovnem pomenu. Pokojni dr. Emin Topić nam je večkrat razlagal, da mora biti karate duhovni šport, da imaš orožje, ki ga ne uporabljaš, samozavest. Temu sem včasih rekel orožje neoboroženega.«

Med najboljšimi športniki, ki zadovoljujejo kriterije za kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, sta v kategoriji mednarodni razred priznanje prejeli Senta Jeler in Jana Ferjan (obe Športno društvo Plavalček), v kategoriji perspektivni razred Taja Guid (Šahovski klub Kostak Krško), Sven Cerjak in Gregor Zorko (oba AMD Krško).

V državnem razredu so priznanja prejeli Ema Menoni, Maša Vasiljevič (obe Plavalni klub Celulozar Krško), Matija Preskar (Kajak kanu klub Krško), Maj Režman, Miha Pavlič, Rok Slapšak in Tilen Mijoković (vsi Športno društvo Plavalček).

V mladinskem razredu pa so se med najboljše vpisali ekipa Nogometnega kluba Krško, Filip Palijan (Kajak kanu klub Krško), Pika Radej, Bruno Glas (oba Šahovski klub Kostak Krško), Julija Možgan, Laura Rostohar (obe Klub sinhronega plavanja Krško), Tim Bizjak, Jan Kozole, Matija Osetič, Anej Krušič in Nina Tomše (vsi Plavalni klub Celulozar Krško).

Priznanja po posebnih kriterijih komisije za šport sta prejeli Prva ekipa Ribiške družine Brestanica Krško in Druga ekipa Ribiške družine Brestanica Krško.

Priznanja po kriterijih komisije za šport na področju športa invalidov so prejeli člani Športnega društva Plavalček Diana Žibert, Mija Jakovina, Goran Žibert, Mischele Klinc, Marcel Sršen Gunčar, Maja Bartolj in Larisa Žibert ter član Društva gluhih in naglušnih Posavja Gregor Skalicky.

Priznanja po kriterijih komisije, določenih na podlagi rezultatov z državnih prvenstev, ki niso kategorizirani po kriterijih OKS, so prejeli kadetska ekipa Rokometnega kluba Krško, mladinska hip hop mala skupina Plesnega kluba Lukec, članska hip hop mala skupina Plesnega kluba Lukec, Alex Rožman, Maša Rostohar (oba Nippon klub Krško) in ekipa AMD Krško.

Posebni gostji večera sta bili dobitnici prve ekipne ženske kolajne slovenskega športa v olimpijskih disciplinah Biljana Todorović, aktualna članska igralka namiznega tenisa, in Martina Pohar, nekdanja igralka namiznega tenisa.

Sprejem so s kulturnim programom popestrile plesalke Plesnega društva Duo Kamikazete, za vezno besedo pa je poskrbel Aleš Tuhtar, so še zapisali v krškem občinskem sporočilu za javnost.

