Akciji v Brezju in Kerinovem Grmu / FOTO: Pijan bežal in treščil v policiste; grozil s pištolo

8.4.2024 | 10:30 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so v petek okoli 16.30 na cesti iz smeri Mirne Peči proti naselju Brezje s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, močno je pospešil hitrost, vozil po levi strani vozišča, nevarno prehiteval, potem pa zapeljal v naselje Brezje, kjer je trčil v službeno vozilo policije in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli, zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,71 miligrama alkohola (1,5 promila). Vozil je neregistriran, nezavarovan in tehnično nepopoln avtomobil, na katerem so bile nameščene preizkusne registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila zakonov za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.694 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 30 kazenskih točk.

Akcijo v Brezju z množico gledalcev so zabeležili na FB PKD.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Metlika so v petek okoli 18. ure v Rosalnicah ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo, na katerem ni bilo registrskih tablic. 31-letni kršitelj tudi nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Neregistriran avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Pijan mopedist trčil v kolega

V noči na nedeljo so bili črnomaljski policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo 22-letnika, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Ugotovili so, da je do nesreče prišlo na lokalni cesti v naselju Naklo, kjer je 19-letni voznik mopeda zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v 22-letnega voznika mopeda, ki je peljal pred njim. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligrama alkohola, bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Ponoči voznica trčila v ograjo, voznik v drevo

V minuli noči se je zgodila prometna nesreča na cesti med Velikim Gabrom in Trebnjem. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 42-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v ograjo. Lažje poškodovani bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

V Zagorici pri Čatežu je v minuli noči 65-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovani je imel v litru izdihanega zraka 0,24 miligrama alkohola. Dobil je plačilni nalog.

Prehitri

V petek okoli 15.30 so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6, ki je vozil s povprečno hitrostjo 194 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 64 km/h. 55-letnemu državljanu Srbije so izrekli globo.

Prav tako na območju Čateža ob Savi so v soboto zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6, ki je vozil s hitrostjo 212 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 82 km/h. 27-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo v višini 1.200 evrov.

V Sevnici v petek pet voznikov pod vplivom alkohola

Med nadzorom med 15. in 23. uro so policisti v Sevnici ustavili 55 voznikov motornih vozil. Zoper 35 voznikov so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, pet jih je vozilo pod vplivom alkohola. V Sevnici so ustavili 28-letnega voznika ki je imel 0,86 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Preizkus alkoholiziranosti pri 27-letnem vozniku je alkotest pokazal vrednost 0,75 miligrama. 60 letni voznik iz območja Sevnice, ki je kazal znake alkoholiziranosti, je odklonil preizkus. 23-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligrama alkohola. Pri 37 letnem vozniku tovornega vozila pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Zaradi drugih ugotovljenih drugih kršitev so policisti trem kršiteljem na kraju prekrška izdali plačilni nalog ter izrekli eno opozorilo.

Osumljencu zasegli pištolo, s katero je grozil

Včeraj dopoldne so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm, kjer naj bi nekdo grozil s pištolo. Takoj so odšli na kraj, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je 45-letni moški s pištolo grozil oškodovancu. Osebi se poznata in sta v sporu, dodajajo na PU. 45-letnemu osumljencu so zasegli plinsko pištolo, zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje.

Vlomi in tatvine

V Rodinah pri Trebnjem je v noči na petek nekdo vlomil v delavnico v stanovanjski hiši in ukradel dve motorni žagi znamke Stihl ter posodo z 200 litri goriva.

Na območju Mihovice je med 4. 4. in 5. 4. neznanec vlomil v več pomožnih objektov in odnesel motorno žago, akumulator, pihalnik listja, električne vodnike in orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.000 evrov.

V naselju Ob Težki Vodi je med 4. 4. in 5. 4. nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vrat pa je nastala premoženjska škoda.

Med 4. 4. in 5. 4. je v Tomažji vasi nekdo vlomil v brunarico in ukradel motorno žago ter pihalnik listja.

Na območju Loke pri Zidanem Mostu je v noči na soboto nekdo vlomil v prostore prodajalne in izmaknil več dokumentov, tobačne izdelke in denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Žužemberku je v noči na soboto nekdo vlomil v štiri avtomate za tople napitke in prehrambene izdelke.

Na delovišču v Črnomlju je v isti noči neznanec ukradel več vgrajenih električnih vodnikov in povzročil za okoli 10.000 evrov škode.

V Loki pri Zidanem Mostu je v noči na soboto nekdo vlomil v kmetijski objekt in odnesel agregat.

Med 2. 4. in 6. 4. je v Malih Poljanah na območju PP Šentjernej nekdo iz odklenjenega objekta ukradel kosilnico in dve sekiri.

V Dolenji Radulji je v soboto med 9. in 21. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel 500 evrov.

Med 4. 4. in 7. 4. je na Ratežu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in iz hiše ukradel denar in zlat nakit. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Migranti

Policisti so med 5. 4. in 8. 4. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Bukošek, Podgračeno, Rakovec, Globoko, Brežice, Veliki Obrež) prijeli 82 državljanov Afganistana, 28 Sirije, 24 Maroka, 22 Turčije, 17 Egipta, 14 Bangladeša, deset Rusije, devet Indije, sedem Pakistana, šest državljanov Mongolije in Somalije, pet Nepala, tri Šrilanke, dva iz Irana, državljana Alžirije in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Tribuče, Bojanci, Preloka) so prijeli 20 državljanov Sirije, 11 iz Afganistana, pet državljanov Maroka, tri iz Sudana in državljana Pakistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 5. 4. in 8. 4. posredovali v 251 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 718 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 49. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 46-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

