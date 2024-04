novice

Zamenjava na vrhu / Po Mariji Lubšina Novak ravnateljica Mateja Hadler

4.4.2024 | 14:00 | M. L.

Brežice - Potem ko se je z 31. marcem upokojila ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lubšina Novak, jo je na tem mestu zamenjala Mateja Hadler. Nova ravnateljica je s 1. aprilom začela delati kot v. d. ravnateljice. S 1. septembrom bo prevzela ravnateljevanje s polnimi pooblastili za petletno mandatno obdobje.

Marija Lubšina Novak in Mateja Hadler (Foto: Osnovna šola Brežice)

Brežiški občinski svet je lani 24. aprila podprl kandidaturo Mateje Hadler za ravnateljico Osnovne šole Brežice, potem jo je svet šole 25. aprila s sedmimi glasovi za in tremi proti imenoval. Pri tem je nastal zaplet, ker sta bili na vrhu šole hkrati dve imeni.

Kot je takrat povedal tedanji predsednik sveta staršev in član sveta šole Matija Kolarič, je tedanja ravnateljica Marija Lubšina Novak v začetku leta 2023 napovedala upokojitev z 31. avgustom 2023, zato so začeli postopek za imenovanje nove ravnateljice in ga zaključili s podporo Hadlerjevi. Marija Lubšina Novak je po tistem še ostala ravnateljica, upokojila se je, kot rečeno, z 31. marcem 2024.

Na lanski razpis za ravnatelja Osnovne šole Brežice je po navedbah občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pravočasno prispela ena prijava, in to je bila vloga Mateje Hadler.

