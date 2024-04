kronika

Črna kronika prazničnega vikenda / Vozili pijani, kradli pa (tudi) ovce in počitniško prikolico

2.4.2024 | 12:40 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

V petek nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na Dolenjem Mokrem Polju, trčila sta dva osebna atomobila. Povzročil jo je 62-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 23-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,36 miligrama alkohola (0,75 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

V soboto okoli 13.30 se je zgodila prometna nesreča v Logu pri Žužemberku. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila Citroen C4 zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se je v nesreči lažje poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,97 miligrama alkohola (2 g/kg). Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozil z 2,4 promila alkohola

Brežiški policisti so bili v soboto okoli 17.30 obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na območju Brežic. Voznika Renault scenica so izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 38-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S kombijem 190 km/h

Včeraj nekaj po 13. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili voznika kombija Mercedes vito, ki je vozil s povprečno hitrostjo 190 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 60 km/h. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so 29-letnemu državljanu Kitajske izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Kostanjevici na Krki je med 25. 3. in 26. 3. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel črpalko za gorivo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V petek med 20. in 21. uro je na parkirnem prostoru v Dobovi nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnice in iz odklenjenega avtomobila izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti.

V Ulici Ivana Roba v Novem mestu je v noči na soboto nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Tanči Gori na območju PP Črnomelj je med 24. 3. in 31. 3. neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel je kotel za žganjekuho in z vlomi in tatvino povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

S prostora za kampiranje v Čatežu ob Savi je v nedeljo nekdo odpeljal počitniško prikolico znamke Dethleffs, tip sportline, bele barve z modrimi obrobami.

Na gradbišču dveh stanovanjskih hiš v Gotni vasi v Novem mestu so med 30. 3. in 1. 4. neznanci pokradli vgrajene električne vodnike in poškodovali klimatsko napravo. Lastnik ocenjuje, da je škode za okoli 26.000 evrov.

Med 29. 3. in 1. 4. je v Gorenji Stari vasi na območju PP Šentjernej nekdo s pašnika odpeljal šest ovc.

V Črnomlju je med 29. 3. in 1. 4. nekdo vlomil v paketomat. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Jurki vasi na območju PP Dolenjske Toplice pa je v soboto nekdo skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Prijeli tri osumljence, ki so tihotapili 14 tujcev

Policisti PP Metlika so v soboto nekaj po 12. uri v Drašičih kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat nemških registrskih oznak. 37-letni državljan Litve je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Istega dne popoldne je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat ukrajinskih registrskih oznak. 41-letni državljan Ukrajine je prav tako prevažal pet državljanov Turčije.

V nedeljo nekaj po 20. uri so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Volvo nizozemskih registrskih oznak. 60-letni državljan Nizozemske je prevažal štiri državljane Kitajske.

Državljanom Litve, Ukrajine in Nizozemske so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami so jih privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 29. 3. in 2. 4. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Kapele, Jereslavec, Rakovec, Loče, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Velika Dolina, Čatež ob Savi, Rajec, Bukošek, Brezovica na Bizeljskem, Podgračeno) prijeli 104 državljane Sirije, 59 Afganistana, 31 Maroka, 30 Indije, 25 Bangladeša, 24 Pakistana, 14 Turčije, 11 Nepala, sedem državljanov Mongolije, štiri iz Kameruna, tri Palestine, dva državljana Rusije, Iraka, Somalije, Konga in Sierra Leoneja, državljana Irana, Alžirije in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Preloka, Miliči) so prijeli 28 državljanov Sirije ter državljana Maroka in Alžirije.

Praznični vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 29. 3. in 2. 4. posredovali v 328 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 853 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 33 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 56. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Metlika so zaščitili žrtev nasilja v družini in 44-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

