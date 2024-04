kronika

Prehiter na mokri cesti / Nesreča motorista

2.4.2024 | 07:00 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V nedeljo okoli 17. ure se je na lokalni cesti v Velikih Laščah zgodila prometna nesreča motorista - zaradi prevelike hitrosti v ovinku je na mokrem vozišču padel. Pri tem se je huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Gorelo pri Potočni vasi

Včeraj ob 13.10 je v bližini Potočne vasi pri Novem mestu gorela podrast in grmičevje v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:45 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA , TP PLANINA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJIŠČE, izvod 1.KAPLJIŠČE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, izvod 2.PROTI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4.S.O. KRIŽIŠČE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TP Završe med 8:00 in 14:00 uro; področju Brežice z okolico na območju TP Izvir med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Cerina straža, nizkonapetostno omrežje – Oštrbenk in Cerina med 8:30 in 13:00 uro.

