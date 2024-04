dolenjska

30. sekanje pirhov Stopiče 2024 / Zmaga s Kozoglavom v Šentjošt

1.4.2024 | 19:00 | M. K.

Foto: Blaž Kastelic - Ena Tri ART

Stopiče - Na velikonočno nedeljo je v Stopičah potekalo že 30. sekanje pirhov. Zagnana ekipa je s pomočjo Športnega društva Stopiče pripravila še eno tekmovanje in v toplem, sicer malo vetrovnem vremenu, se je v sekanju pomerilo 115 tekmovalcev. Med njimi so bili tudi petletniki, pa vse do staroste tega tekmovanja g. Udovča, ki jih šteje častitljivih 90, so sporočili organizatorji in dodali, da se je ob bučni podpori velikega števila obiskovalcev bil boj do zadnjega meta. Zmagovalec – Slavko Kozoglav iz Šentjošta, je letos za zmago potreboval 13 metov za 3 pirhe. Rekord šestih metov je bil v nevarnosti, a je ostal še vedno magična meja. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Peter Kastelic (14 metov) in Jože Hribar z 18 meti. To so bili tudi edini trije, ki so zadeli pirh v vseh treh serijah.

Zmagovalna trojica

Praktične nagrade je prejelo najboljših 15 tekmovalcev. Za nagrade so poskrbeli zvesti podporniki stopiške prireditve.

V letu 2025 bo sekanje pirhov 20. aprila, že zdaj napovedujejo organizatorji, letos pa Športno društvo vabi na 2. Golažijado, in sicer 18. aprila. Ekipe se lahko prijavijo na FB strani društva.

