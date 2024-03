FOTO: Vžgale so se saje

Fotografije sinočnjega dimniškega požara: PGD Šentrupert

Včeraj ob 18.05 so se v naselju Prelesje, občina Šentrupert, vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so nadzorovali izgorevanje saj ter s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 1. DRGANJA SELA KATODNI ODVODNIKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 1963.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na

- področju Krško z okolico na območju TP Tršlavec, nizkonapetostno omrežje – Božič med 8:00 in 12:00 uro; na območju transformatorske postajeTP Brezje Anže pa med 8:00 in 14:00 uro;

- področju Bistrica ob Sotli z okolico na območju transformatorske postajeTP Orešje Sotla, Orešje Ledina, Orešje, Drenovec, Orešje grad, Zgornja vas Drenovec, Bizeljsko, Janeževe gorice, Bračna vas, Zgornja Sušica med 8:00 in 12:00 uro;

- področju Brežice z okolico na območju TP Loče, nizkonapetostno omrežje – Proti Savi med 8:30 in 11:00 uro; na območju transformatorske postaje TP Slogonsko pa med 12:00 in 14:00 uro.

