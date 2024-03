Oskrbovana stanovanja za starejše; vrtičkarji se morajo umakniti

21.3.2024 | 18:30

Pod bloki na Sokolski ulici so danes še vrtički, a že naslednje leto je tukaj predvidena gradnja oskrbovanih stanovanj. (Foto: R. N.)

Mirna - Stanovanjski sklad uveljavil predkupno pravico in od občine kupil zemljišče pod bloki na Sokolski ulici, kjer načrtujejo 40 oskrbovanih stanovanj – Gradnja predvidoma naslednje leto – Poziv občanom, da do konca leta opustijo vrtičke

Na Mirni so zasebni investitorji v zadnjih letih zgradili štiri stanovanjske bloke, enega še gradijo, nova stanovanja pa so predvidena tudi v zaselkih Sotla in Zapuže. Ob tem je župan Dušan Skerbiš v začetku februarja s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije podpisal še pogodbo o prodaji nekaj več kot 5.600 kvadratnih metrov velikega občinskega zemljišča pod bloki na Sokolski ulici, na katerem bo sklad zgradil oskrbovana stanovanja za starejše.

Za nakup zemljišča se je zanimalo tudi ljubljansko podjetje, ki je po besedah župana že vplačalo varščino, vendar je nato sklad, kot omogoča zakon, uveljavil predkupno pravico. »Ker je na zemljiščih mogoče graditi večstanovanjske objekte z vrsto stanovanj, ki sodijo v dejavnost sklada, smo se odločili za uveljavljanje predkupne pravice in z Občino Mirna podpisali prodajno pogodbo za nakup predmetnih zemljišč,« je njihovo odločitev pojasnila Alma Sinanović, višja svetovalka za stanovanjske zadeve v kabinetu direktorja Stanovanjskega sklada.

Tam naj bi zgradili 40 oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo starejši lahko najeli za prebivanje. Kot zatrjujejo na skladu, bo najemnina ugodna in nižja od povprečja na trgu. Kakšna bodo ta stanovanja, od sklada nismo dobili natančnega odgovora. Zapisali so, da so po podpisu pogodbe pristopili k izdelavi idejne zasnove prihodnjih objektov v več variantah, ki bodo izdelane predvidoma v prvem polletju letošnjega leta. Na podlagi tega se bodo odločili o najbolj optimalni rešitvi in jo predstavil tudi občini. »Začetek gradnje novih objektov je predviden v letu 2025,« je še dodala Sinanović.

Na območju načrtovane ureditve oskrbovanih stanovanj so trenutno vrtički. (Foto: Goran Rovan)

Občina je s prodajo zemljišča dobila nekaj več kot 220.000 evrov. »Denar nam bo prišel še kako prav, saj imamo odprtih več naložb. Skupaj z državo gradimo mirnsko obvoznico, urejamo nov vrtec na Mirni, čaka nas tudi odkup čistilne naprave,« najpomembnejše naložbe našteje župan. Ob tem dodaja, da bo z gradnjo oskrbovanih stanovanj poskrbljeno tudi za najstarejše. »Že pred leti smo ta prostor rezervirali za stanovanjsko gradnjo. Ideje so bile, da bi pritegnili investitorja, ki bi tam zgradil dom za starejše, vendar do tega ni prišlo. Blizu so namreč zdravstvena postaja, pošta, šola in vrtec, kmalu tudi nov trgovski center, le nekaj minut stran so številne sprehajalne poti in druge površine za rekreacijo. Mislim, da se bodo starejši, ki bodo tukaj živeli, dobro počutili,« pravi Skerbiš.

Na zemljišču, na katerem so predvidena oskrbovana stanovanja, imajo danes nekateri prebivalci blokov na Sokolski ulici svoje vrtičke. Občina jih je zato pred dnevi obvestila, da ni več lastnica zemljišča, in jih tudi pozvala, da Stanovanjski sklad pričakuje, da bodo ljudje do konca leta opustili vrtičke, saj bodo začeli izvajati meritve in pripravljati teren za gradnjo. »To bi lahko prineslo poškodovanje vrtnin ali predmetov, ki so tam postavljeni. V tem primeru novi lastnik ne bo prevzemal odgovornosti za nastalo škodo, saj so zemljišča formalno njegova,« opozarjajo na občini.

Z nekaterimi, ki imajo tam vrtiček, smo se pogovarjali. Želeli bi ga obdelovati še naprej, saj je danes hrana v trgovinah zelo draga, vendar razumejo novonastalo situacijo.

Rok Nose

