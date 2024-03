Participativni proračun: Ima ga tudi Novo mesto

20.3.2024 | 13:30

Matija Škof (Foto: I. V.)

Novo mesto - Po zgledu številnih slovenskih občin, ki ga že imajo – in imajo s tem dobre izkušnje – participativni proračun, zdaj dobiva tudi Mestna občina Novo mesto. Za začetek bo za leti 2024 in 2025 na voljo 100.000 evrov, ki bodo namenjeni občinskim projektom, ki jih bodo predlagali in izbrali občani sami.

Med slovenskimi občinami, ki že imajo participativni proračun, so med drugimi tudi občine Brežice, Sevnica, Straža, Trebnje, Mokronog in Semič ter Mestna občina Krško, v svetu pa tudi velemesta, kot so: Pariz, Milano, Madrid ali Lizbona. Na Portugalskem poznajo participativni proračun tudi na državni in regionalni ravni.

V novomeški občini participativni proračun uvajajo na pobudo svetnikov Gibanja Svoboda. »Predlagani projekti morajo izpolniti kar nekaj meril. Vrednost projektov lahko znaša med tri in petnajst tisoč evrov, projekt mora biti izveden v Mestni občini Novo mesto in na nepremičninah v lasti občine, ki naj bi bila tudi nosilec projekta, poleg tega pa predlagani projekti ne smejo biti že uvrščeni v občinski proračun. Polovica denarja bo namenjena za projekte v mestnih krajevnih skupnosti, druga polovica pa v primestnih,« pojasnjuje podžupan Mestne občine Novo mesto in svetnik Gibanja Svoboda Matija Škof.

Participativni proračun so predstavili na današnji novinarski konferenci na rotovžu. (foto: MONM)

Predlogi projektov lahko segajo na zelo različna področja, na infrastrukturno, kamor sodijo na primer ureditve sprehajalnih poti, kolesarske steze, zasaditev dreves, ureditev parkovnih površin ali postavitev otroških igral, lahko pa so tudi vsebinski, kot so: izvedba dogodkov, koncerti, ustvarjalne delavnice, tečaji, obeležitve obletnic pomembnih meščanov in podobno.

Projekte predlagajo in izberejo občani, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in so ali bodo v letu 2024 dopolnili 15 let. Zbiranje predlogov oziroma idej se, kot so povedali na današnji novinarski konferenci, začenja jutri, v četrtek, prek spletne strani idejezanovomesto.si, zadnji rok za oddajo predlogov pa je 23. april. Predloge je mogoče oddati tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1, kjer so na voljo tudi natisnjeni obrazci, ali pa na elektronski naslov ideje@novomesto.si. Oddane predloge bo pregledala komisija in ocenila, ali posamezni predlog ustreza pogojem, objavljenim na spletni strani, jih finančno ovrednotila in preverila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, znotraj zemljepisnega območja občine in skladni s časovnico izvajanja participativnega proračuna. Komisija lahko podobne predloge tudi združi. Glasovanje bo potekalo od 5. do 19. junija, po tem pa naj bi jih z glasovanjem in uvrstitvijo v proračun sprejel občinski svet. Izvedeni naj bi bili do konca leta 2025.

Podžupan Škof opozarja, da so glede na izkušnje občin, ki participativni proračun že izvajajo, tako oblikovani in izvedeni projekti na začetku precej velik zalogaj za občinsko upravo, saj gre za novost. Gre za veliko novih projektov, ki jih občina mora izvesti poleg že načrtovanih. »Novomeščani imamo običajno veliko idej, kaj bi občina morala urediti, zdaj pa imamo priložnost, da jih predlagamo in občino k udejanjanju teh idej tudi zavežemo,« je še dodal Matija Škof. Ob tem velja pripomniti, da novomeška občina ni le mesto in vasi, ampak se razteza tudi na Gorjance, Trško goro in da skozi občino teče tudi reka Krka.

I. Vidmar

