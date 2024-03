V Metliki protest proti krčenju nujne medicinske pomoči; ministrstvo: ravno obratno bo

19.3.2024 | 18:00

Danes v Metliki (Foto: M. G.)

Metlika - Reorganizacija mreže nujne medicinske pomoči (NMP) je v podeželskih občinah dvignila kar nekaj prahu, saj obstaja strah, da se bo na dolgi rok obdržala le mreža satelitskih urgentnih centrov, drugje pa bi se obseg zagotavljanje nujne medicinske pomoči, tudi v metliški občini, krčil oziroma zmanjševal.

»Nimamo prav nobenega zgotovila, da po enoletnem obdobju temu ne bo tako, « je na današnjem popoldanskem opozorilnem protestnem shodu proti krčenju NMP pred Zdravstvenim domom Metlika okoli 300 občanov nagovorila županja Martina Legan Janžekovič in spomnila, da je zeleno luč protestu prižgal občinski svet na izredni seji.

»Najhujše je, ko se o tako občutljivi reorganizaciji v zdravstvu, v imenu lokalne skupnosti odloča brez njene vednosti, v Ljubljani, in se ne upoštevajo geografska lega in turistična prepoznavnost,« je poudarila županja.

Pritrdila ji je tudi Duška Vukšinič, direktorica ZD Metlika, in dejala, da je neprekinjena dežurna služba na način že mnogim rešila življenje, vsako krčenje pa bi pomenilo kratenje pravic do osnovnega zdravstvenega zavarovanja in negotovost.

Na Ministrstva za zdravje sicer poudarjajo, da so vsi očitki in morebitni strahovi prejudicirani in nepotrebni. Še več, uredba, ki je povzročila preplah, po navedbah ministrstva enoti NMP ZD Metlika prinaša dodatnih 70.000 evrov na leto, saj tudi formalno uvaja t. i. srečevalni sistem, po katerem metliški dom že deluje.

MINISTRSTVO: V METLIKI NE BO KRČENJA



Ministrstvo za zdravje je danes ponovno zagotovilo, da v občini ne bo krčenja nujne medicinske pomoči. Nasprotno, slednjo nameravajo celo okrepiti, so zapisali v sporočilu za javnost. Ne bo pa Metlika mogla imeti satelitskega urgentnega centra.

Kot navajajo na ministrstvu, nameravajo na podlagi uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsega sredstev za leto 2024 okrepiti sistem in mrežo nujne medicinske pomoči. Uredba namreč predvideva posodobitev in reorganizacijo nekaterih programov nujne medicinske pomoči, pri čemer se nobena lokacija izvajanja nujne medicinske pomoč ne ukinja, "ampak ostaja na vseh dosedanjih lokacijah zdravstvenih domov", so zapisali.

Uredba po navedbah ministrstva občini Metlika ne bo ukinila ali zmanjšala obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči s stalno prisotnostjo zdravnika v tamkajšnjem zdravstvenem domu, ampak ravno obratno. "Zdravstveni dom Metlika je bil namreč ob reorganizaciji deležen financiranja programa VUZ - vozila urgentnega zdravnika. S spremembo programa je izvajalec pridobil boljše vrednotenje programa v višini približno 70.000 evrov na leto," so zapisali.

Program VUZ po navedbah ministrstva pomeni, da bo zdravnik izvajanje nujne medicinske pomoč na terenu opravljal v osebnem vozilu z diplomiranim zdravstvenikom, kar ga bo razbremenilo intervencij, kjer njegova prisotnost ni nujna, ter nepotrebnih spremstev do bolnišnice. Na ta način bo zdravnik bolj razpoložljiv za delo v ambulanti in v primeru sočasnih intervencij, kar je še posebej pomembno na ruralnih področjih.

"Po klicu bo na intervencijo še vedno odšla mobilna enota nujnega reševalnega vozila z dvema reševalcema, zdravnik pa bo z osebnim intervencijskim vozilom odšel samo na tiste intervencije, kjer bo njegova prisotnost nujna za oskrbo kritično bolnih in poškodovanih. Torej bo lahko še več prisoten v ambulanti," so zapisali.

Na ministrstvu, kot navajajo, z reorganizacijo sledijo cilju, da bo mreža nujne medicinske pomoči postavljena na način, da bodo imeli vsi prebivalci primerljivo dostopnost do storitev nujne medicinske pomoč in bodo imeli tudi občani iz bolj odročnih krajev v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja zagotovljen časovno primeren dostop do 24-urne zdravstvene oskrbe.

Da ministrstvo v primeru Zdravstvenega doma Metlika ne bo krčilo programa nujne medicinske pomoči, je zatrdil tudi sekretar v službi za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere ministrstva Darko Čander. "Uredba v letu 2024 je tudi za Metliko predvidela boljše financiranje zdravnika. Prav tako nikjer ne krčimo števila teamov ali oblike izvajanje nujne medicinske pomoči," je dejal.

V občini Metlika si sicer tudi želijo, da občina dobi satelitski urgentni center, a slednje po besedah Čandra ni mogoče, saj Metlika za to ne izpolnjuje meril in pogojev. Pogoje za satelitski urgentni center ima Zdravstveni dom Črnomelj, medtem ko Metlika izpolnjuje le pogoje za manjšo enoto nujne medicinske pomoči. "A tudi to smo v preteklosti že krepili na način, da ima nujno reševalno vozilo, česar na podobnih lokacijah v preteklosti ni bilo," je dejal.

M. G.; STA