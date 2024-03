FOTO: Jožefov pohod po Trški gori

17.3.2024 | 12:00

Pred začetkom je pohodnike Jožica Verček postregla z godovno Jožefovo pletenico.

Zbrani, da krenejo na pot.

Obisk zidanice Slapničar v Črešnjicah, kjer imajo posebno peč za sušenje glinenih izdelkov, je bil nekaj posebnega.

Pri princesini klopci jih je pričakala 17. cvičkova princesa Eva Somrak, ki je doma prav pod vrhom Trške gore.

Trška gora - Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce je včeraj, nekaj dni pred godom in praznikom sv. Jožefa, ki ga obhajamo 19. marca, pripravilo godovni 1. Jožefov pohod po Trški gori. Kljub slabi vremenski napovedi, ki je nekatere tudi odvrnila od pohoda, se je okoli 25 pohodnikov nebo usmililo.

Na zbirališču v Ždinji vasi jih je Jožica Verček, srce in predsednica omenjenega društva, pogostila z godovno Jožefovo pletenico, lahko so se okrepčali s Trškogorskim viskijem, ki ga pripravlja domačinka Stanka Bučar, nato pa so krenili na pot. Ta jih je najprej vodila na Golušnik, kjer so se ustavili pri zidanici Joži Rifelj, nato so krenili proti Črešnjicam, tam so pri v Zidanici Slapničar ogledali peč za sušenje glinenih izdelkov, ki jo je lani izdelal ekipa iz Tajvana. Nadaljevali so do zidanice Krnc pri cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori, se ustavili pri znamenitih lipah, pa streljaj oddaljenih slikovitih lesenih jaslicah, pri princeskini klopci pa jih je pričakala 17. cvičkova princesa, trškogorčanka Eva Somrak, doma prav na vrhu Trške gore, s cvičkovo penino in Evinimi slaniki. Obiskali so še hiško Trškogorko, ki se ponaša s srčnim vinogradom, Mari Potočar jim je v njihovi zidanici pripravila »nekaj za na žlico« s klobaso, pot pa sklenili pri pušelšanku v Zidanici Verček.

Da pohodniki 1. Jožefovega pohoda niso trpeli ne žeje, ne lakote, so poskrbeli prav na vsaki postojanki, da so domov odšli še polni novega znanja o Trški gori in njenih zanimivostih, pa je poskrbela neutrudna in gostoljubna Jožica Verček.

M. Ž., Foto: M. Ž., Marjana Meznarčič

