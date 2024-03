FOTO: 70 let kulturnega društva Dvor

16.3.2024 | 13:00

Glasen aplavz si je prislužil otroški pevski zbor, ki deluje v okviru KD Dvor.

Predsednica društva Vesna Može

Mešani pevski zbor Dvor ob Krki deluje že preko 20 let.

Skozi 70 let delovanja društva in prireditev sta zbrane duhovito peljala Matej Kocjančič in Brigita Lavrič.

Dvorski kulturniki so vedno veseli mladih talentov - tokrat so za smeh poskrbeli učenci tamkajšnje podružnične šole.

Dvor - Vsestransko dejavno Kulturno društvo Dvor, ki je prepoznavno tako v domači občini Žužemberk kot tudi izven nje, je sinoči obeležilo 70 let delovanja. Dvorana v tamkajšnjem večnamenskem domu je bila znova polna tako kot na številnih dogodkih, ki jih društvo skozi leto pripravlja.

»Bistvo delovanja društva je bilo tako na začetku kot je tudi danes druženje posameznikov, ki s svojimi edinstvenimi talenti zagnano ustvarjamo nepozabne dogodke in aktivnosti. Sodelovanje v društvu vzbuja občutek pripadnosti, hkrati pa nam omogoča razvoj osebne rasti, krepitve samozavesti in predvsem ustvarjanje lepih spominom. Naša vnema in trud so tisto, kar je društvo pripeljalo do tega mejnika. Vsak od sodelujočih v tej zgodbi je dragocen del skupnosti, brez katerega društvo ne bi uspelo doseči tako visokih ciljev. Sama pa sem ponosna, da sem lahko del te zgodbe,« je med drugim v nagovoru dejala predsednica društva Vesna Može.

Na društvo in njegovo delovanje je ponosen tudi žužemberški župan Jože Papež, ki se je v nagovoru zahvalil za vse, kar delajo, na družabnem omrežju pa poleg čestitk zapisal še: »Danes ste močna in povezana kulturna skupnost, ki gre v korak s časom, ki zna pogled kritično usmeriti daleč naprej. Zelo me veseli, da vas bo pot ponesla še v turizem, katerega potencial naša občina doslej ni izkoristila v polni meri. Verjamem, da nam bo skupaj, še zlasti z vašimi inovativnimi pristopi, uspelo oplemeniti turistično ponudbo in da se bomo tudi v prihodnje, tako občani kot obiskovalci, naužili in zabavali ob vašem kulturnem umetniškem programu.«

Skozi 70-letno zgodovino društva sta zbrane duhovito in iskrivo vodila Brigita Lavrič in Matej Kocjančič. Na odru pa so se jima pridružili nepogrešljivi člani društva Mešanega pevskega zbora in otroškega pevskega zbora Dvor ob Krki, prvi prepeva pod taktirko Jerneja Fabjana, drugega pa vodi Tjaša Primc, priložnostna dramska zasedba učencev Podružnične šole Dvor po mentorstvom Tatjane Hren, ki so poskrbeli za smeh, in mlada nadobudna pesnica Aleksandra Angelski.

Sicer so se obiskovalci skozi čas lahko sprehodili tudi z ogledom razstave fotografij in utrinkov iz življenja društva Kulturnih 70, ki sta jo pripravila Mojca Dobnikar in Bogdan Kastelc. Ob jubileju je zaživela tudi spletna stran društva - kulturnodrustvodvor.si

Lani kar 37 dogodkov

Društvo je bilo ustanovljeno 26. februarja leta 1954 kot Kulturno umetniško društvo Stane Rozman Dvor in je ob ustanovitvi imelo tri sekcije – dramsko, pevsko in godbeno, v društvo pa so vključili tudi knjižnico. Najbolj plodna leta so bila v času od 1957 do 1963, ko so na oder postavili tudi nekaj zelo lepih dramskih iger. Nato je do leta 1985 sledilo sivo obdobje društva, dogajanje v kraju pa je prevzela mladina.

Društvo ponovno zaživi v 80-ih letih po imenom Kulturno društvo Dvor, počasi se je prebujalo in postajalo vse bolj aktivno, med drugim je poleg vsega ostalega denimo kar deset let izdajalo glasilo Fužina, ob 200-letnici ustanovitve železarne na Dvoru pa so junija 1996 organizirali slovesnost v počastitev jubileja.

Skozi leta se razvilo v društvo, ki je lansko leto do registriralo tudi turistično dejavnost, s širokim spektrom vsebin, ki pokriva želje različnih interesnih skupin vseh starosti, tako tudi številnim mladim na prireditvah omogoči, da pokažejo svoje znanje in talente.

Nastopov in dogodkov je preko celega leta veliko, lani jih je bilo kar 37 za širšo publiko in bili so dobro obiskani. Poleg tradicionalnih pevskih dogodkov vsako leto pripravijo nepogrešljivo pustno rajanje za otroke in Kmetov pohod, pa bralne urice in igre za otroke, ki jih pripravijo sami ali pa skupaj z gosti, pogovorne večere, potopisna predavanja, dramske in pevske nastope ter koncerte … Radi se odzovejo povabilu k sodelovanju na dogodkih v občini Žužemberk. Ob lanskem občinskem prazniku je KD Dvor za svoje delo prejelo srebrni znak občine Žužemberk.

Test in foto: M. Ž.

