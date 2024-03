Posavci odločno proti selitvi ARAO, direktor Viršek umirja strasti

16.3.2024 | 09:00

Sandi Viršek (Foto: J. K.)

Krško - Odločitev vlade, da bo sedež Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) z Vrbine 17 v Krškem preselila v Ljubljano, je močno razburila Posavce. Vladni odločitvi so odločno nasprotovali tudi župani na seji Sveta regije Posavje. Kot so dejali, ne sprejemajo tovrstnega načina delovanja vlade, da »odloča o nas brez nas«. »Jedrski odpadki se večinoma ustvarjajo v Krškem, zato naj bo tudi sedež agencije v Krškem. Njegovi selitvi ostro nasprotujemo,« je po seji dejal predsedujoči Svetu regije Franjo Debelak, župan Bistrice ob Sotli.

Včeraj pa so se na odločitev vlade odzvali tudi v ARAO. Kot je na novinarski konferenci v prostorih agencije na Cesti krških žrtev 137 v Krškem dejal direktor ARAO Sandi Viršek, se v Ljubljano, kjer ARAO že zdaj deluje, seli zgolj naslov, vse ostalo ostaja enako. »Zaposleni še vedno ostajajo v Krškem, še vedno imamo tu prostore, delamo tako kot prej. Razlika je zgolj v tem, da je poslovanje ARAO na lokaciji Vrbina 17 nemogoče, saj tam ne moremo vzpostaviti ustreznih pogojev dela. Zato smo si želeli, da je sedež v Ljubljani, da lahko normalno poslujemo. Ekipo še krepimo, skušamo zaposlovati ljudi iz lokalnega okolja, ki bodo delovali na sami lokaciji odlagališča. Tam gradimo tudi svojo poslovno stavbo, ki bo v prihodnje omogočala vzpostavitev poslovanja tudi na tisti lokaciji.« Po njegovih besedah krška ekipa trenutno šteje osem ljudi, napovedal pa je še dodatno zaposlovanje.

V Krškem premajhni prostori

Lastnik stavbe na naslovu Vrbina 17 je GEN energija. Ob uveljavitvi odloka in uredbe je bila stavba polno zasedena in ARAO na tem naslovu ni mogel najeti pisarn in tam vzpostaviti normalnega poslovanja. ARAO je od lastnika stavbe pridobil soglasje o selitvi sedeža, da je lahko sedež agencije skladno z odlokom vpisal v sodni register, na prvotnem sedežu na Litostrojski cesti 58a v Ljubljani pa je registriral poslovno enoto. Od takrat dalje je bilo poslovanje zaradi zavajajočega naslova sedeža na Vrbini 17, kjer ni niti pisarn, niti zaposlenih, oteženo.

Je pa imel ARAO v tistem času v najemu manjšo pisarni v Krškem na naslovu Cesta 4. julija 42 (stavba Sklada NEK) za tiste zaposlene iz ARAO, ki so opravljali delo na lokaciji odlagališča NSRAO in prihajajo iz lokalnega okolja. Ker pa agencija povečuje število zaposlenih, je bil ARAO lansko leto primoran najeti nove prostore v Krškem na naslovu Ulica Krških žrtev 137. Ti prostori so primerni za izvajanje trenutnih aktivnosti v Krškem, ne omogočajo pa vzpostavitve upravnega območja in sedeža. Za vzpostavitev sedeža morajo prostori izpolnjevati več zahtev, glede na to, da je agencija zadolžena za več jedrskih objektov. Tako mora imeti med drugim več manjših ločenih pisarn, sejno sobo za najmanj 30 ljudi, center za upravljanje izrednih dogodkov, pisarno za prevzem in oddajo pošte, upravno območje za tajne podatke s protivlomnimi vrati, nadzorovan vstop v prostore, dostopne kartice, ustrezno infrastrukturo za uvedbo varne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), primerne in ustrezno zavarovane arhivske površine. Vsem tem zahtevam ustrezajo prostori v Ljubljani na Litostrojski cesti 58a, kamor sedanja sprememba odloka po dveh letih vrača tudi sedež in s tem vrnitev v normalno poslovanje, pojasnjujejo pri ARAO.

Odlagališče NSRAO do 2027

Poročali smo že, da vlada ob tem spreminja tudi način financiranja nalog ARAO, kar pa po Virškovih besedah ne prinaša bistvenih sprememb. Nov odlok tako ureja le tisto, kar je že pred časom uredil zakon o skladu. »Gre za to, da tehnično čim bolj poenostavimo pretok financ. Sklad tako v začetku leta, ko v ARAO potrdimo naš letni načrt, nakaže sredstva na posebno postavko proračuna, iz katere potem črpamo denar za naše delo. V preteklosti smo morali podpisovati dve pogodbi, s skladom in ministrstvom, zdaj je to poenostavljeno. Tako podpišemo pogodbo zgolj z ministrstvom.«

Glede gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) pa je Viršek dejal, da trenutno zaključujejo z infrastrukturno ureditvijo. Rekonstruirali so Vrbinsko cesto, postavili razsvetljavo, uredili pločnike, kolesarske steze, položili vse potrebne infrastrukturne vode, postavili ograjo. Do konca naslednjega meseca načrtujejo vzpostavitev tehničnega in fizičnega varovanja, v vmesnem času pa zaključujejo z izbiro izvajalca za izgradnjo samega objekta. »Načrtujemo, da se bo to zgodilo v kratkem, da potem nemoteno nadaljujemo z gradnjo. Ta naj bi potekala do leta 2027, ko se bo začelo s poskusnim in nato z rednim obratovanjem odlagališča.« Po njegovih besedah naj bi izvajalca izbrali v nekaj dneh.

D. Stanković