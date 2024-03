Dvoboj prvih in zadnjih po pričakovanju

11.3.2024 | 08:30

Foto: Liga ABA

Beograd - Košarkarji Krke so v 22. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo s 57:110 (11:31, 27:56, 44:81).

* Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 2700, sodniki: Boltauzer (Slovenija), Stapić (BiH), Jakimovski (Severna Makedonija).

* Crvena zvezda: Smart 24 (4:5), Lazarević 8 (2:2), Hanga 9 (3:4), Davidovac 7, Mitrović 19 (1:2), Lazić 4 (2:2), Nedović 7, Gillespie 12 (4:5), Dos Santos 20.

* Krka: Hamilton 8, Cerkvenik 9, Cousins 5 (3:3), Jurković 7 (3:3), Špan 8, Škedelj 3, Radovanović 8 (2:2), Macura 9 (3:4).

* Prosti meti: Crvena zvezda 16:20, Krka 11:12.

* Met za tri točke: Crvena zvezda 10:27 (Dos Santos 4, Smart 4, Davidovac, Nedović), Krka 8:23 (Radovanović 2, Špan 2, Hamilton 2, Cerkvenik, Škedelj).

* Osebne napake: Crvena zvezda 17, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Dvoboj vodilne ekipe lige Aba in zadnjega moštva na razpredelnici se je končal po pričakovanjih. Beograjčani so vpisali devetnajsto zmago, tako da imajo dve prednosti pred Budućnostjo, Novomeščani pa so doživeli osemnajsti poraz, četrtega v nizu.

Krko v zadnjih štirih krogih čaka hud zalogaj za pobeg z zadnjega mesta, ki pomeni nazadovanje v ligo Aba 2. Mornar ima sicer isto število zmag, a boljše medsebojno razmerje. Predzadnja ekipa bo igrala dodatne kvalifikacije z drugo ekipo lige Aba 2.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Crveni zvezdi za zmago, izid pove vse. Mi imamo neke druge prioritete v zadnjih štirih tekmah, ki so nam pomembne. Razlika je verjetno prevelika glede na prikazano. 30 bi bilo nekje realno, 50 je preveč. Crveni zvezdi želim vse dobro, mi pa si bomo v zadnjih štirih tekmah poskusili priboriti obstanek.«

Ioannis Sfairopoulos, trener Crvene zvezde: »Tako kot v življenju ti nič ne bo dano, moraš iti na parket in zmagati. Za nas je bil pomemben pristop, igrali smo zelo resno, tekmeca nismo podcenjevali, vedeli smo, da se bo boril, saj se bori za obstanek. Odigrali smo dobro tekmo in čestitam igralcem za zmago.«

Novomeščani bodo dve tekmi igrali doma, naslednji teden (18.3.) s Splitom in v predzadnjem krogu s Cedevito Olimpijo, ter odšli na gostovanji k Igokei in Borcu. Že v sredo, 13. 3., ob 18.00 pa jih čaka domača tekma Lige Nova KBM z Rogaško.

STA; M. K.