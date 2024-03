Na sodišču brali zapisnike sej nadzornega sveta Term Čatež

7.3.2024 | 10:45

Bojan Petan (Foto: arhiv; G. W.)

Koper/Čatež ob Savi - Na Okrožnem sodišču v Kopru so včeraj nadaljevali branje listin, s katerimi poskuša specializirano državno tožilstvo dokazati, da je pri lastninjenju Term Čatež Bojan Petan ob pomoči soobtožencev zlorabil položaj in pridobil protipravno premoženjsko korist. Največ časa so namenili zapisnikom sej nadzornega sveta Term Čatež.

Prvi prebrani zapisnik je nastal decembra 2007, ko je nadzorni svet zahteval sklic izredne skupščine delničarjev in odločanje o umiku lastnih delnic, ki so jih Terme Čatež pridobile s prevzemom Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož. Tožilstvo očita obtoženim, da so Termam Čatež povzročili škodo s tem, da so delnice umaknili, namesto da bi jih prodali.

Sklic izredne skupščine je predlagala DZS kot največja lastnica Term Čatež. Predsednik uprave DZS Petan je bil takrat tudi predsednik nadzornega sveta Term Čatež. Na seji je Petan zatrdil, da je umik zakonsko opredeljen in se ga lahko izpelje z navadno večino glasov delničarjev. Za primer, če skupščina ne bi sprejela sklepa o umiku, pa je predlagal prodajo lastnih delnic na javni dražbi, da se manjšinski delničarji ne bi počutili prikrajšane.

Aprila 2008 je nadzorni svet v novi sestavi imenoval Petana za generalnega direktorja Term Čatež, zatem mu je dvakrat povečal pristojnosti. Pooblastil ga je tudi za odkup lastnih delnic.

Na eni od sej se je pojavilo tudi vprašanje o zadolženosti podjetja. Generalni direktor je odgovoril, da so Terme Čatež 30 milijonov dolžne same sebi. Sredstva za odkup lastnih delnic od Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož so si namreč izposodile prav pri teh dveh hčerinskih podjetjih.

Petan je nadzornikom dolgo zagotavljal, da se globalna finančna kriza pri poslovanju podjetja ne pozna. Konec leta 2012 jim je povedal, da imajo težave z roki za vračilo posojil, da morajo investicije zmanjšati na minimum in da bo nujno finančno prestrukturiranje. Sredi leta 2013, ko so na seji razpravljali tudi o blokadi računa družbe, je Petan odstopil s položaja generalnega direktorja.

Na sodišču so včeraj med drugim pregledovali tudi dopise iz junija in julija 2007 med Marino Portorož, Termami Čatež, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Ljubljansko borzo. Takrat je podjetje Nisa pod vodstvom obdolženega Marka Ignjića objavilo prevzemno namero za Marino Portorož. Zaradi tega Marina Portorož ni mogla sprejeti skoraj sočasne ponudbe podjetja Ambient dom, da za 26 milijonov evrov odkupi delnice, ki so bile kasneje umaknjene.

Obravnava se bo nadaljevala 20. marca, do konca maja pa je sodnica razpisala še 12 narokov. Izrazila je pričakovanje, da bodo v tem času prebrali vse listine in zaslišali še eno pričo. Če bo kdo zahteval zaslišanje kakšnega izvedenca, bodo to verjetno lahko storili septembra, sojenje pa se bo predvidoma končalo pred koncem leta, je pojasnila sodnica.

STA; M. K.