12. srečanje ljudskih pevcev in godcev v Mirni Peči

6.3.2024 | 09:30

Vsi nastopajoči (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Mirna Peč - V nedeljo popoldne so ljudske pevke Čebelice skupaj z Društvom podeželskih žena Mirna Peč pripravile že 12. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Predstavilo se je sedem skupin: Ljudske pevke Čebelice, Ljudski pevci Bizeljsko, Ljudske pevke Rožˊce iz Dolenjskih Toplic, Ljudski godec Janez Pezdirec, Fantje z vasi, Ljudske pevke Predice iz Kamnika in mirnopeški harmonikarji. Prireditev je potekala v Kulturnem domu v Mirni Peči. Program je povezovala Milena Cesar in predstavila vse skupine, ki so prišle v Mirno Peč od blizu in daleč. Vse skupine so nastale zaradi ljubezni do ljudskega petja in ohranjanja kulturne dediščine. Pesmi so peli ob različnih priložnostih, praznikih in dogodkih, pa tudi ob zaključkih kmečkih del. Nekatere so žalostne in otožne, druge vesele, vse pa so lepe.

Na začetku so se predstavile domačinke – gostiteljice, Ljudske pevke Čebelice, ki so lani praznovale 20 let delovanja. Delujejo v sklopu Društva podeželskih žena Mirna Peč. Odlikuje jih triglasno ubrano petje ter vsebinsko raznolik pesemski repertoar. Vsaka skupina se je predstavila s tremi pesmimi, razen Čebelic, ki so se predstavile na začetku in na koncu.

Ljudski pevci Bizeljsko so skupina, ki delujejo od leta 1980. Pojejo samo na principu ljudskega izročila, spodbuja pa jih velika ljubezen do ljudskega petja. Pojejo štiriglasno. Nastopali so po vsej Sloveniji, Dalmaciji in Srbiji. Izdali so tri zgoščenke.

Ljudske pevke Rožˊce delujejo v okviru Društva kmečkih žena Dolenjske Toplice od leta 2007. Izdale so tri zgoščenke. Nastopajo v domači občini, vesele so povabil tudi od drugod. Združuje jih ljubezen do petja. Trudijo se, da stare pesmi ne bi šle v pozabo.

Janez Pezdirec, ljudski godec se aktivno ukvarja z raziskovanjem in zapisovanjem ljudskega izročila predvsem na območju Bele krajine, pa tudi na širšem Dolenjskem. Na prireditvi je zaigral na sto let staro harmoniko tri pesmi: Za starešino, Zaspani svatje in Komeraten marš.

Fantje z vasi delujejo od leta 1996. Pesmi ne le prepevajo, ampak jih tudi radi zbirajo. Veliko so vandrali skupaj z ljudskimi pevkami Čebelice, spoznali so veliko prijateljic, zbrali žlahtno dediščino, radi pa bi jo prenesli na mlajši rod.

Ljudske pevke Predice delujejo od leta 2002 v sklopu Društva upokojencev Kamnik. Po ljudski pesmi »Le predi, dekle predi …«, so si izbrale ime Predice. Lani so se srečale z ljudskimi pevkami Čebelice. Skupina je imela številne nastope v domači občini in drugje po Sloveniji in tujini. Pri eni izmed pesmi se je pevkam pridružil na mirnopeškem odru tudi ljudski godec Jože.

Mirnopeški harmonikarji so se predstavili s tremi lastnimi skladbami, in sicer Naj odmeva harmonika, Nazaj domov in Tam na Trški gori.

Na prireditvi so vse obiskovalce in nastopajoče pozdravili in nagovorili: Andrej Kastelic, mirnopeški župan, Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč in Vesna Sever Borovnik z radia Ognjišče, ki je povedala, da bomo lahko oddajo na radiu poslušali 8. aprila ob 21.00 zvečer.

Za zaključek so vsi nastopajoči zapeli in zaigrali pesem V dolini tihi skupaj z obiskovalci srečanja, ki so napolnili dvorano. Navdušeni so bili nad prireditvijo, saj »kdor poje rad – v srcu je bogat«. Vse nastopajoče so nagradili z bučnim aplavzom. Nadaljevalo se je prijetno druženje ob dobrotah in pijači, za kar so poskrbele članice Društva podeželskih žena Mirna Peč.

H. M.

Galerija