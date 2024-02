Vklenili so ga v gostilni

15.2.2024 | 12:30

Sinoči okoli 20.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na Ljubljanski cesti, kjer je pijan moški nadlegoval osebje in goste v lokalu. 22-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine - hrana, baker, zlato in pohištvo

V Dragomlji vasi na območju PP Metlika je med 5. 2. in 14. 2. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel živila. Z vlomom in tatvino je povzročil za 250 evrov škode.

Na Cesti prvih borcev v Brežicah je med 12. 2. in 14. 2. nekdo s strehe objekta potrgal bakreno pločevino in žlebove.

V Gorenji Stari vasi na območju PP Šentjernej je v zadnjih dveh mesecih neznanec vlomil v počitniško hišo in odpeljal pohištvo. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 2.500 evrov.

V kraju Jezero na območju PP Trebnje je včeraj med 17.30 in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas, Jereslavec, Jesenice, Orešje na Bizeljskem) včeraj prijeli 31 državljanov Sirije, 20 Afganistana, 14 državljanov Egipta in Konga, devet Bangladeša, pet Maroka, tri državljane Indije, Gvineje in Pakistana, dva državljana Rusije, Turčije in Nepala ter državljana Eritreje. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Marindol) so prijeli 13 državljanov Maroka, državljana Palestine in Egipta, na območju PP Metlika (Rosalnice) pa dva državljana Sirije in na območju PP Krško (Libna) državljana Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 85. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 195 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.