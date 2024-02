Zgradili bodo trgovski center

13.2.2024 | 18:30

Včerajšnja seja brežiškega občinskega sveta (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za trgovski center ob Cesti svobode. Trgovsko središče bo nastalo severno od obstoječe trgovine Eurospin ter nasproti stavbe Gasilske zveze Brežice in nekdanje policijske postaje. Zemljišče je zdaj travnik, kot je povedala Mateja Sušin Brence, ki je kot izdelovalka predstavila omenjeni projekt.

Svet je sprejel proračuna za leto 2024 in 2025. V letošnjem, ki znaša 45,8 milijona evrov, občina namenja blizu 23 milijonov evrov za naložbe, med večjimi so dograditev zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah, obširna obnova Doma kulture Brežice, priprava nadomestnih prostorov za pouk med obnovo osnovne šole v Artičah, obnova Ceste bratov Milavcev, gradnja vodovoda v Križah in še nekatere.

Sprejeli so tudi OPPN za stanovanjsko gradnjo v Dobovi in za gradnjo sončne elektrarne pri hidroelektrarni Brežice ter oceno dela medobčinskega inšpektorata v brežiški občini v lanskem letu. Delo, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti in nadzor, je predstavil vodja inšpektorata Martin Cerjak.

Sprejeli so tudi načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024, ki ga je predstavil Roman Zakšek, višji svetovalec v kabinetu župana.

M. L.

