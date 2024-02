Vsak lahko pomaga poganjati vrtiljak kulturnih doživetij

7.2.2024 | 18:00

Slavnostna govornica Nataša Avšič Bogovič

Ignac Slakonja (desno) je prejel častno priznanje, ki mu ga je izročil predsednik ZKD Brežice Jože Denžič.

Vinko Šebrek (desno) je prejel častno priznanje, ki mu ga je izročil predsednik ZKD Brežice Jože Denžič.

Klemen Slakonja je s Small Bandom požel navdušenje obiskovalcev.

Prejemniki (večina) priznanj in odličij z županom Ivanom Molanom (desno) (Foto: M. L.)

Brežice - Ob slovenskem kulturnem prazniku so včeraj v Domu kulture Brežice na osrednji občinski slovesnosti podelili priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2023. Priznanja so prejeli Mitja Hribar iz trobilne sekcije Trobsi Kulturnega društva Gasilski pihalni orkester Loče, Diana Kosar iz KD Drugi oder, Rok Libenšek iz folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče in Nastja Rajkovič iz Plesnega društva Imeni. Bronasto odličje so podelili Vokalni skupini Aria iz KD Zvezda Dobova. Srebrni odličji sta prejela Marko Blaževič iz KD Kapele in Amir Tokić iz KD Mešani pevski zbor Viva Brežice, zlati odličji pa Aleksander Rožman iz KD Gasilski pihalni orkester Loče in Nevenka Ruškovič iz Društva likovnikov Brežice. Prejemnika častnih priznanj sta Ignac Slakonja, dirigent in organist in ustanovitelj KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, in Vinko Šebrek, fotograf ter eden od ustanoviteljev Društva Fotoklub Brežice in Društva za oživitev mesta Brežice.

Slavnostna govornica je bila Nataša Avšič Bogovič. Kot je rekla, je obstoj Slovencev odvisen od obstoja slovenske kulture. Kultura nam je dala državo in s tem status nacije. Ima moč, da nas v prihodnje naredi še boljše državljanke in državljane, še boljše ljudi. Oblastniki so jo vsakič poskušali vpreči v svoj ideološki stroj ali pa potisniti na obrobje družbenega prostora, kot je rekla slavnostna govornica, ki je poudarila tudi, da kultura ni dobičkonosna dejavnost, ki bi jo lahko prepustili krutosti trga.

Zlasti v sedanjem nemirnem svetu je po njenih besedah izjemno pomembno razvijati kulturo miru.

»Kultura z osupljivo natančnostjo in vztrajnostjo beleži naš zgodovinske izkušnje in bogastvo spoznanj, ki smo jih bili deležni v času narodnoosvobodilnega zorenja in odraščanja. Prav je, da o tem razmišljamo vsak zase in kot neločljiva skupnost,« je poudarila.

Kot je rekla, tudi v Brežicah kultura živi in se ohranja, izkazuje željo po razvoju, po širitvi prepričljivosti, je ponosna in samozavestna, in to iz generacije v generacijo Brežičank in Brežičanov.

»V iskanju brežiške kulturne identitete je verjetno še veliko novih priložnosti. A dejstvo je, da smo lahko zaradi svoje odprtosti in svetovljanstva, zaradi svojih nazorov, ki po širini presegajo marsikatero velemesto, prav vsi občani in občani skozi kulturo v sožitju z lastnim mestom in povezani med seboj. Prav vsak lahko po svojih močeh, znanju in talentih pomaga poganjati ta čudovit in bogat, pisan in živahen vrtiljak kulturnih doživetij in dogodkov, glasbe in pesmi, folklore in plesa, odra in gledališča, filma, literature in knjig. Da, vsega tistega torej, kar je kultura vedno bila, je sedaj in bo za vedno,« je rekla Nataša Avšič Bogovič.

Zbrane je nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. V imenu nagrajencev se je zahvalil Amir Tokić. »Nihče izmed nas, ki smo se nocoj zvrstili tu pred vami, si ne zna predstavljati svojega delovanja brez ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja, ki je organski del našega vsakdana in se mu z velikim veseljem ter vso predanostjo redno posvečamo,« je dejal.

Spored je povezoval Klemen Slakonja, ki je v njem zabaval tudi kot pevec ob spremljavi Small Banda.

Na začetku prireditve so prisluhnili himni v izvedbi Mešanega mladinskega pevskega zbora Gimnazije Brežice z godalnim kvartetom.

M. L.

