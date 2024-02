Ob strugi Težke vode se nadaljuje gradnja večnamenske poti

6.2.2024 | 09:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto načrtujejo drugo fazo urejanja večnamenske poti ob strugi Težke vode. Pogodbo o tem sta včeraj podpisala župan Gregor Macedoni in predstavnik na javnem razpisu izbranega podjetja Kostak Miljenko Muha.

Lani je občina uredila prvo etapo poti. Jedro Novega mesta preko novozgrajene Julijine brvi povezuje z mostičem na Lebanovi ulici. Od tam naprej nameravajo zdaj urediti novih 350 metrov poti in jo navezati na državno cesto v Šmihelu. Nato je predvidena še tretja etapa ob sami šmihelski cesti vse do Mordaxovega sprehajališča.

Dela v drugi etapi urejanja večnamenske poti nameravajo zaključiti do konca poletja, potrebna sredstva v višini nekaj manj kot 370.000 evrov pa bo zagotovila Mestna občina Novo mesto. Poleg poti bodo uredili tudi kanalizacijo in razsvetljavo, so sporočili z občine.

Kot je ob podpisu pogodbe povedal župan, ima Novo mesto mnogo naravnih danosti, ena izmed njih je tudi potok Težka voda. Ko bo projekt končan, bo njegovo strugo spremljala osvetljena večnamenska pot v dolžini 1100 metrov, s tem pa bo mesto dobilo na novo osmišljen prostor med Kandijsko cesto in državno cesto v Šmihelu, njegove besede povzemajo na občini.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha o seveda, ribice in žabice rabijo razsvetljavo... Kako lepo da se skrbi za trajnostno mobilnost v mestu. Bomo še bolj mobilni. Preglej samo prijavljene komentatorje