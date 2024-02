Krški župan razrešil podžupanjo Brigito Piltaver Imperl

2.2.2024 | 13:00

Brigita Piltaver Imperl (Foto: arhiv DL)

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je z 31. januarjem z mesta podžupanje razrešil Brigito Piltaver Imperl, sicer tudi mestno svetnico Gibanja Svoboda. Kot je povedal, se je za tak korak odločil zaradi izgube zaupanja.

Kerin verjame, da bo Piltaver Imperl kljub razrešitvi kot mestna svetnica delovala tvorno in v dobrobit občine, "kar mi je v pogovoru, ki sva ga imela, nekako tudi zagotovila", je dejal.

Neuradno naj bi bil eden od razlogov za razrešitev, da je zdaj že nekdanja podžupanja na sejah mestnega sveta večkrat glasovala v nasprotju z dogovori znotraj neformalne koalicije, med drugim tudi proti proračunoma za leti 2024 in 2025. Kerin priznava, da je to bil eden od razlogov, a nikakor ne edini in da je bilo razlogov več. "Šlo je za skupek njih," je dejal. Podrobneje pa jih ne pojasnjuje.

Piltaver Imperl je mestna svetnica Gibanja Svoboda, ki v mestnem svetu skupaj z županovo Modro Smerjo in SDS na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju tvori neformalno koalicijo. Kerin na vprašanje, kaj razrešitev podžupanje pomeni za sodelovanje omenjenih strank, odgovarja, da se bo to še pokazalo. "So pa določeni svetniki Gibanja Svoboda v preteklosti glasovali v nasprotju z podžupanjo, zato verjamem, da bomo omenjeno neformalno koalicijo ohranili in bomo še naprej skupaj podpirali dobre projekte," je dejal.

Ali bo imenoval novo podžupanjo, pa še ne ve. Za zdaj za to ne vidi razlogov.

Razrešitev Piltaver Imperl je sicer že druga razrešitev podžupanje v mandatu Kerina. Aprila lani je prav tako zaradi izgube zaupanja z mesta podžupanje razrešil Ivanko Černelič Jurečič (Modra smer).

STA; M. K.

