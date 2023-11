Padel tudi »zgodovinsko največji proračun MO Krško«

10.11.2023 | 13:30

Župan Janez Kerin in sodelavec Občinskega sveta Tomaž Petan

Janja Starc pod monitorjem o rezultatu glasovanja

Direktorica občinske uprave Ajda Štrucl v pogovoru z županom po končani seji

Krško - Občinski svet Mestne občine Krško ni sprejel predloga osnutkov proračunov MO Krko za leti 2024 in 2025 – GS in SD: »Naša svetniška skupina ni bila vključena v ključne odločitve, kar je nesprejemljivo« - SLS: »Župan namerava razprodati občinsko premoženje!«

Krški občinski svet na včerajšnji maratonski seji z večino glasov ni sprejel županovega predloga osnutka proračunov za leti 2024 in 2025. Z večino glasov pa je glasoval za predloga svetnice Janje Starc (Obrtno-podjetniška stranka), da se osnutka ne sprejmeta in da v skladu s tem župan v roku 10 dni pripravi nova osnutka za obe proračunski leti. Za županov predlog osnutka proračuna za leto 2024 je bilo 12 svetnikov za in 15 proti, za predlog Starčeve pa 15 za in 8 proti, za županov predlog osnutka proračuna za leto 2025 pa je bilo 14 svetnikov za in 15 proti, za predlog Janje Starc (ki je tudi kot predsednica normativno-pravne komisije imela precej pripomb že na včeraj sprejeti rebalans proračuna MO Krško za letos), da se osnutek ne sprejme, pa je za glasovalo 16 svetnikov, 12 pa jih je bilo proti. In tako je (začasno) padel tudi »zgodovinsko največji proračun MO«, kot ga je označil župan Janez Kerin v uvodni obrazložitvi.

Starčeva je posebej poudarila, ko je podala svoja predloga, da ne gre za zavrnitev predlogov župana Janeza Kerina, pač pa, da bi odložitev sprejema omogočila več časa za bolj temeljito izmenjavo mnenj in boljšo seznanjenost z dokumenti. Kajti, kot je dejal Mitja Omerzu (LDŠ - Energično za Krško), ko je podprl kolegico Janjo Starc, bi se morali ob pripravi tako pomembnih, pravočasno in dobro pripravljenih, preglednih dokumentov, precej bolj prizadevati, da bi prišlo do konsenza za skupno dobro. S tem je soglašala tudi nekdanja podžupanja Ivanka Černelič Jurečič, ki po razrešitvi ni več članica svetniške skupine Liste Modra smer, ampak samostojna svetnica – podjetnica, saj je dobila občutek, »da je bilo veliko pritiskov in ustrahovanja, mogoče je šlo to predaleč.«

Kakorkoli že, vodja službe za pravne in splošne zadeve Urška Sojč je pojasnila, da zamik sprejema osnutkov proračunov pomeni, da proračuna ne bosta v predvidenih rokih pravočasno sprejeta, da bi ju še letos objavili v Uradnem listu, in bo zato prej ko slej potrebno začasno financiranje. Župan je izrazil pričakovanje, da bodo svetniki pohiteli s pripombami in predlogi na osnutka proračunov.

(Izjava župana Kerina po nesprejetju osnutkov spodaj pod tekstom v tonski priponki)

BI LAHKO NALOŽBA V BAZEN OSLABILA ŠPORT?

Za leto 2024 je sicer osnutek proračuna predvideval 48,9 milijona evrov prihodkov in 51,4 milijona evrov odhodkov. V proračunu za leto 2025 pa so predvideli 53,7 milijona evrov prihodkov in 55,7 milijona odhodkov.

Svetnik Boštjan Pirc (SLS), tudi novi predsednik te stranke, ki se je po dolgoletni vodilni vlogi na krški politični sceni po zadnjih volitvah znašla v opoziciji, je izrazil bojazen, da bi lahko naložba v nov bazen oslabila krški šport, saj naj bi ocenjen milijon evrov letno za vzdrževanja bazena okrnil druge športe. Vprašal je, kako je lahko MO Novo mesto nedavno zgradila bazen za pol cene krškega bazena. Direktorica občinske uprave Ajda Štrucl je odvrnila, da ne želijo, da bi gradili bazen za 8 milijonov evrov kot Novomeščani, potem pa bi se naložba podražila za 4 ali 5 milijonov. Pirc je opozoril še na pretirano dodatno zadolževanje občine, ki naj bi se prihodnje leto povzpelo na 7,7 milijona evrov.

Menil je, da bi morala MO za naložbo v izgradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja pritegniti pristojno ministrstvo in še druge posavske občine, saj približno polovica učencev prihaja iz teh okolij. Županu kot predlagatelju osnutkov proračunov za obe proračunski leti so očitali, da je v osnutek proračuna umeščen projekt financiranja parka urbanih športov Vražja luknja, s katerim svetniki še niso seznanjeni oziroma zanj niti še ni izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, kot je dejala Janja Starc. Znova je poudarila, da se v strukturi odhodkov znižujejo sredstva za gospodarstvo.

Vlado Grahovac (SLS), predsednik odbora za KS, mestne četrti in komunalno infrastrukturo (ta odbor je zavrnil oba osnutka proračunov), je opozoril, da so v proračunih predvidena občutno prenizka sredstva za delovanje krajevnih skupnosti. Menil je, da je »projekt bazena pobegnil z vajeti« in da ni primerno, da se tako predvideva za Vražjo luknjo sredstva za 4 leta, za znan projekt Srebrne pametne vasi pa le za naslednje leto. Svetnik Sebastjan Komočar (Lista Modra smer) je kolegu odvrnil, da so te projekte uporabljali že v zadnji volilni kampanji.

POZIV GS IN SD ŽUPANU ZA NOV SPORAZUM O SODELOVANJU

»Predvsem v zadnjem tednu, še bolj pa v zadnjih nekaj dneh, smo intenzivno komunicirali in se posvetovali, tako med seboj kot z drugimi deležniki, v zvezi z osnutkom proračuna, ki je bil predmet razprave v občinskem svetu. Radi bi izpostavil tudi naše prizadevanje in pozive županu k pripravi novega sporazuma o sodelovanju, ki niso dosegli željenega rezultata. Vsa neodprta vprašanja so povzročila nepotrebno nezaupanje tudi v naši svetniški skupini. Po današnji seji lahko z gotovostjo trdimo naslednje: Svetniki nismo ustrezno seznanjeni s projekti in prioritetami, ki jih občinska uprava pripravlja v skladu z navodili. Glede našega sodelovanja in obveščenosti o vseh aktivnostih obstaja pomanjkanje transparentnosti, kar nas postavlja v položaj, kjer ne moremo zavzeti jasnega in skupnega stališča o tem, ali bo proračun resnično služil najboljšim interesom naše občine. Pomembno je poudariti, da nismo bili vključeni v pripravo proračuna. Gradivo smo prejeli istočasno kot vsi ostali člani občinskega sveta, ko je bilo uradno objavljeno. Ta neusklajenost pri obveščanju in sodelovanju nam ni omogočila, da bi konstruktivno prispevali k proračunskemu procesu in izrazili stališča, ki bi odražala potrebe in pričakovanja naših volivcev. Poleg vsega, kar smo danes slišali, želimo izraziti tudi svojo zaskrbljenost zaradi obsežnega zadolževanja in prodaje lastnega premoženja. Verjamemo, da bi morali izjemno skrbno razmisliti o teh ukrepih in se prepričati, da so v skladu z dolgoročno finančno stabilnostjo naše občine. Kljub izražanju našega nezadovoljstva s trenutnim osnutkom proračuna, pa ostajamo pripravljeni na konstruktiven dialog in sodelovanje,« je zapisala v izjavi svetniška skupine Gibanje Svoboda in Socialni Demokrati. Poudarjajo, da se zavedajo, da je možno sprejeti proračun, ki bo resnično služil najboljšim interesom občank in občanov, in verjamejo, da se lahko to doseže s skupnimi prizadevanji in transparentnim sodelovanjem med vsemi deležniki.

BRIGITA PILTAVER IMPERL POKAZALA DOSLEDNOST

»Brigita Piltaver Imperl, podžupanja Mestne občine Krško, je danes pokazala pogum in doslednost pri svoji odločitvi pri glasovanju. Glede na njeno dosedanje delo in predanost verjamemo, da je njen glas temeljil na skrbnem premisleku in odgovornosti do občanov in občank. Zato si želimo, da bo rezultat današnjega glasovanja signal, da se je potrebno nemudoma sesti za mizo in začeti sodelovati. Kakršnakoli odločitev, ki bi bila drugačna od tega, bi le še okrepila dvome o iskrenosti prizadevanj za sodelovanje. Poudarjamo, da korekten odnos temelji na komunikaciji, sodelovanju in skupnem odločanju. Naša svetniška skupina ni bila vključena v ključne odločitve, kar menimo, da je nesprejemljivo. Svetnice in svetniki v svetniški skupini Gibanje Svoboda in Socialni Demokrati zagotavljamo, da bomo po svojih najboljših močeh še vedno zastopali javni interes in da bomo predani delu v dobro občank in občanov,« pravijo v GS in SD.

SLS: ŽUPAN BI OBČINO ZADOLŽIL ZA 11 MILIJONOV

»Župan Janez Kerin je predlagal občinskemu svetu v sprejem tri proračunske dokumente (rebalans proračuna za leto 2023 ter osnutka proračunov za leti 2024 in 2025), s katerimi bi občino v letošnjem letu in v naslednjih dveh letih zadolžil skupaj za kar 11 milijonov evrov. Ob tem je iz proračunskih dokumentov razvidno, da planira prodajo občinskih zemljišč v nerealni višini 10 milijonov evrov, s čimer bi ob najetih kreditih krpal proračunske primanjkljaje v tekočem in naslednjih dveh letih. Eno izmed takšnih predvidenih razprodaj občinske nepremične srebrnine s strani župana, je občinski svet že preprečil na prejšnji 7. seji, ko je župan nameraval prodati občinsko stavbno zemljišče v velikosti 6 hektarjev, na katerem bo stala JEK2, GEN energiji za nerazumljivo nizko izhodiščno ceno 20 evrov/m2,« je po seji zapisala svetniška skupina SLS.

Poleg visokega zadolževanja in nerealno planiranih prihodkov iz prodaje občinskih zemljišč svetnike SLS skrbi, da so iz proračunskih dokumentov zaskrbljujoči tudi podatki o izredno visokih planiranih stroških pri nekaterih največjih investicijskih projektih v občini, kot je projekt Bazen Krško, pri katerem planiran strošek investicije presega 12 milijonov evrov, obratovalni stroški pa bodo občino v bodoče stali najmanj 1 milijon evrov letno. Skrbi jih tudi projekt novogradnje OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, kjer planirana investicija presega 13 milijonov evrov, kar predstavlja več kot pri katerikoli do sedaj zgrajeni šoli v občini.

ŽUPAN V NRP MO 2023-2026 UVRSTIL ZASEBNI PROJEKT

»Ob tem izpostavljamo, da je župan kar z rebalansom proračuna za leto 2023 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Krško 2023 – 2026 uvrstil zasebni projekt enega od svojih svetnikov: Park urbanih športov Krško – Vražja luknja, v višini 1,5 milijona evrov, ne da bi bila o smiselnosti ali potrebnosti takšne drage investicije v športno infrastrukturo, opravljena kakršnakoli razprava.

Zaskrbljujoč in nespodbuden je nadalje tudi podatek, da je bila realizacija Mestne občine Krško na področju investicijskih odhodkov v letu 2023 do dne 30. 9. 2023 le 51 %, kar kaže na izredno slabo investicijsko dejavnost občine v letu 2023. Navedeno je slaba popotnica tudi za prihajajoči proračunski leti 2024 in 2025.

Člani Občinskega sveta Mestne občine Krško iz vrst Občinskega odbora SLS Krško menimo, da iz predlaganih proračunskih dokumentov za leta 2023, 2024 in 2025 ni razvidne razvojne vizije Mestne občine Krško: kaj želimo, kam hočemo, kakšni so naši cilji in kako bomo to dosegli.

Mestna občina Krško je bila v preteklih letih znana po zelo uspešnem črpanju sredstev iz EU in državnega proračuna. V proračunskih dokumentih za naslednja tri leta pa je razvidno, da občina nima načrtov in idej, kako koristiti EU sredstva, saj so planirana zgolj tista sredstva iz EU proračuna, ki občini pripadajo na osnovi pridobljenega statusa mestne občine.

V proračunskih dokumentih pogrešamo tudi sredstva in investicije iz naslova umeščanja JEK2 v naš prostor, podobno kot smo v preteklosti pridobili dodatna investicijska sredstva pri umeščanju odlagališča NSRAO. Mestna občina Krško bi pri tem morala voditi proaktivno vlogo, ne pa da pasivno čaka, kaj ji bo, če sploh kaj, država ponudila sama.

Predlagani proračunski dokumenti pa ne nazadnje tudi niso usmerjeni k nadaljnjemu skladnemu in pospešenemu razvoju občine, kar je razvidno iz podatkov, da imamo zelo nizek delež predlaganih investicijskih odhodkov v proračunih za naslednja leta. Mestno občino Krško se s tem postopno spreminja v občino tekoče porabe, ne pa v občino, ki ima ambiciozno, a hkrati premišljeno in jasno vizijo investicijskih vlaganj, s katero bi dajala zgled in utrip celotni regiji Posavje,« menijo v SLS.

Kot zanimivost omenimo, da se je 8. seje udeležilo kar 29 svetnic in svetnikov. Po večurnem zasedanju, ki se je zavleklo močno proti 20. uri, je Nataša Šerbec (SD) opozorila, da bi bil že čas za krajši premor in župan jo je uslišal. Pravzaprav so že vsi, več ali manj čakali na priložnost, da si malo pretegnejo ude ter da spijejo kavo.

P. P.

Zvočni zapisi Župan Janez Kerin po nesprejetju osnutkov proračunov za 2024 in 2025 Župan Janez Kerin po nesprejetju osnutkov proračunov za 2024 in 2025

Galerija