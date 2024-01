FOTO: Dan slovenskega vojaškega letalstva

12.1.2024 | 19:40

Novi piloti, poročniki (z leve) Benjamin Gaube, Tilen Sovič in Aljaž Kurbos, so prejeli znak krilca.

Danes so podelili priznanja.

Cerklje ob Krki - Danes so v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki s slovesnim postrojem pripadnic in pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva počastili dan slovenskega vojaškega letalstva.

Zbrane je nagovoril poveljnik 15. polka slovenskega vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube.

Kot je povedal Gaube, je 15. polk lani med letom pridobil tri gasilska vozila, decembra pa prvo taktično transportno letalo Spartan.

»Opravili smo številna urjenja doma in v tujini. Naj omenim med tem, da so piloti prvič v zgodovini Republike Slovenije streljali na tarče v zraku, sicer ne v Sloveniji, ampak na poligonu ene od Natovih članic. Skupno zelo veliko smo se usposabljali. Ne morem mimo sistema zaščite in reševanja. Tako predlani, ko je Slovenijo prizadel požar, kot lani, ko so bile obilne poplave, smo sodelovali v tem sistemu. Za zaščito in reševanje smo lani naleteli rekordnih 1.018 ur s helikopterji in letali. In prepeljali smo 1.212 ljudi, to je največje število prepeljanih ljudi doslej, odkar je 15. polk v tem sistemu. Sodelujemo tudi v sistemu Slovenija transplant. In podpiramo ostale enote Slovenske vojske,« je povedal Gaube.

Dejal je, da ga veseli razvoj letališča. »Upamo, da bomo v prihodnosti območje, kjer se bodo mladi radi zaposlovali, saj pričakujemo dodatno tehniko in razvoj na vseh področjih,« je dejal Gaube.

Poveljnik 15. polka slovenskega vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube

Letališče je trenutno veliko gradbišče. »Na letališču smo 3. januarja začeli prenavljati glavno vzletno-pristajalno stezo. Ta je zdaj zaprta. Prenova steze naj bi bila končana do polovice maja, odvisno od vremenskih razmer. Poleg obnove steze poteka rekonstrukcija treh ploščadi na letališču, ki jih bomo pripravili za helikopterje in letala. Steza in ploščadi so starejše od dvajset let in so potrebne takšne rekonstrukcije,« je povedal poveljnik.

Omenjena dela v celoti bodo končali predvidoma do 30. oktobra, dokončanje je odvisno od vremena. Toda gradili bodo, vsaj take so potrebe letališča, tudi še pozneje, in sicer potrebujejo hangarje za letala in helikopterje in vzdrževalne hangarje.

Kljub sedanji gradnji po poveljnikovih besedah letališče deluje normalno, vendar samo za helikopterske enote. Letala imajo razporejena po letališčih v Sloveniji, tako je letalo Spartan na letališču Maribor, ostala letala so na Brniku.

Gradnja, ki poteka, bo vplivala na izvedbo vojaških vaj. Tako letos ne bo vaje Jadranski udar.

Lara Mladkovič je slovesnost pospremila s harmoniko.

Na današnji slovesnosti so podelili priznanja pripadnikom 15. polka. Trem pilotom in letalskemu mehaniku pa so podelili krilca, tj. znake, ki potrjujejo njihovo doseženo strokovno usposobljenost.

Praznovanje dneva slovenskega vojaškega letalstva sta pospremila učenka Osnovne šole Cerklje ob Krki Lara Mladkovič s harmoniko in kvintet orkestra Slovenske vojske.

S prizorišča na ploščadi so se zbrani potem preselili v ogrevan hangar, kjer jih je Slovenska vojska pogostila z izdatno malico.

Dan slovenskega vojaškega letalstva praznujejo v spomin na prvi bojni polet predhodnikov današnjega vojaškega letalstva, in sicer, sta pripadnika ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919 opravila izvidniški polet na Koroško. Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija.

M. L.

